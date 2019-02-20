Seçmenlerin büyük ilgisini görüyor

Haber: Esra ÖZTÜRK

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmalarına Borazanlar Mahallesi’nde devam etti. Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Metin, belediyecilik anlayışlarını ‘sevgi’ ve ‘emek’ üzerine inşa ettiklerini ifade ederek, 5 yılın sonunda Bolu’ya ek 10 bin kişilik istihdam sağlayacağının sözünü yineledi. Metin, her mahalleden yüz, toplamda 5 bin kadını istihdam edecekleri proje ile ilgili atölye çalışmalarının Sağlık Mahallesi’nde 20 kadınla başladığını duyurarak, “Bu sayıyı bu hafta 100’e çıkartmayı planlıyoruz. İnşallah kısa sürede bu atölyelerimizi tüm mahallelerimize yayacağız” dedi.

“HER MAHALLEDE AYRI BİR COŞKU, AYRI BİR HEYECAN”

Borazanlar Mahallesi’nde konuşan Metin, parti kadroları ile birlikte halka kucaklaşmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, “Bugün Borazanlar Mahallesi’ndeyiz. Her mahallede ayrı bir coşku, ayrı bir heyecan ve ayrı bir kucaklama. Rabbim bana bu güzel insanlara hizmet etmeyi nasip eder inşallah.” dedi.

“DÜN DÜNDE KALDI, ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM”

Hz. Mevlana’nın sözünden alıntı yapan Metin, “Yeni projelerimizi anlatıyor, güzel şeyler söylemeye çalışıyoruz. Hazreti Mevlana’nın bir sözü var: Dün dünde kaldı, artık yeni şeyler söylemek lazım! Elhamdülillah bizlerde vatandaşımızın karşısına yeni projelerimizle çıkıyoruz.” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZI SEVGİ VE EKMEK ÜZERİNE İNŞA EDECEĞİZ”

Seçim stratejisini 2 temel ilke üzerine kurduklarını dile getiren Metin, “Önümüzdeki dönem vatandaşımız bu yetkiyi bizlere verirse belediyecilik anlayışımızı iki temel ilke üzerine yani; sevgi ve ekmek üzerine inşa edeceğiz. Bu konuda iddialı bir projemiz var.” ifadelerini kullandı.

“GÜCÜMÜZÜ BOLU’YA HİZMETE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Geçmişte üç önemli bakanlıkta 7 yıl kesintisiz Bakan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu ve iş dünyası ile iyi ilişkiler kurduğunu söyleyen Metin, “İnşallah bu gücümüzü Bolu’ya hizmete dönüştüreceğiz, yatırımların önünü açacağız. Özellikle turizm ve sanayi yatırımları ile 5 yılın sonunda Bolu 10 bin istihdamı gerçekleştirmiş bir şehir olacak.” dedi.

“SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISINI İLAN EDECEĞİZ”

Metin, seçildiği takdirde Bolu’daki sigortalı çalışan sayısını yapacakları ilan ile duyuracaklarını açıklayarak, “İnşallah 5 yılın sonunda aldığımız emaneti vatandaşa teslim ederken ek 10 bin istihdam sağlamış bir Bolu’yu teslim edeceğiz.” diye konuştu.

“5 BİN EV HANIMI İŞ SAHİBİ OLACAK”

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, her mahalleden yüz, toplamda 5 bin ev hanımını iş sahibi yapacakları projeye kapsamında atölye çalışmalarının ise Sağlık Mahallesi’nde 20 kadınla başladığını belirterek, “Bu sayıyı bu hafta 100’e çıkartmayı planlıyoruz. İnşallah kısa sürede bu atölyelerimizi tüm mahallelerimize yayacağız. Toplamda 5 bin ev hanımı kuracağımız atölyelerde 5 parça ürün üretecekler. Bunu da belediye olarak ihracatçı firmalarımıza satacağız. Bu geliri de ev hanımlarımıza aktaracağız.” dedi.

“HEDEFİMİZ BOLU’YU FUAR VE KONGRE MERKEZİ YAPMAK”

Metin ayrıca, açıkladığı “Gönüle Değer Hayata Değer Projeleri” arasında yer alan ‘Fuar ve Kongre Merkezi’ ile ilgili de, “Bolu’yu fuar ve kongre merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda seçimden hemen sonra 5 bin kişi istihdamlı bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayacağız. Amacımız hem gönüllere girmek hem de vatandaşımızın cebine hitap etmek. İnşallah böyle bir belediyecilik anlayışını birlikte inşa edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 12:41