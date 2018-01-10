HABER:Ceylan Beykoz

Bekir Sami Güven, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Toplumların bir uçtan bir uca yaşadıkları coğrafya ve dünyada meydana gelen olaylardan ve süreçlerden, en hızlı şekilde haberdar olmaları için her türlü zorluğa ve engellere rağmen, büyük bir mücadele ve özveri ile çalışan, demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi için sorumlu gazetecilik anlayışıyla, gecesini gündüzüne katarak kamuoyunu bilgilendiren, değerli gazetecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazeteciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde vatan ve milleti için ilkeli, tarafsız sorumlu gazetecilik anlayışıyla yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya organlarında görev yapan tüm gazetecilerin, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, aileleriyle birlikte tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, görevleri başında hayatını kaybeden Basın çalışanlarını da rahmetle anıyoruz.”





