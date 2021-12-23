SEDAŞ, 1.056 kişiyle zorlu hava koşullarına hazır





Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki 20 bin kilometrekarelik alanın tümünde görevli 46’sı uzman yönetici toplam 1.056 kişilik SEDAŞ ekipleri hazırlıklarını tamamladı. İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra yüksek kesimler ile köylerde de 7/24 enerji nöbeti tutan SEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği teknik arızalara anında müdahale ediyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR NÖBETİ

Bolu, Kocaeli ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile olası enerji kesintilerine karşı SEDAŞ ekipleri alarma geçti. Zorlu saha koşullarında çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekiplere, bölge yöneticileri de eşlik ediyor.

EKİPLER ARAÇLARLA BÖLGENİN HER NOKTASINDA GÖREVDE

SEDAŞ, faaliyet bölgesinin tamamında binek, sepetli, 4x4 ve 4x2 pick-up, 4x4 ve 4x2 binek, vinç ve kablo test araçlarından oluşan 532 araçlık geniş filo ağını kullanıyor. Erişimin mümkün olmadığı ormanlık alanlarda da drone yardımıyla tarama ve tespit yapılıyor. Yolların kapanması halinde ise Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket edilecek.

SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ TAM KAPASİTE HİZMET VERİYOR

Müşteriler, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili SEDAŞ'ın 186 numaralı Müşteri İletişim hattı, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 no’luWhatsApp hattından ihbar bırakabilecek. Gelen bildirimlere yanıt verebilmek adına çağrı merkezinde görev alan müşteri temsilcileri tam kapasite hizmet veriyor.

(SEDAŞ)