SEDAŞ, 19 Ekim Muhtarlar Gününü Kutladı

Haber: C. Kutay Aykan

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında muhtar derneklerini yerinde ziyaret ederek, tebrik mesajlarını iletti ve bölgedeki altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili güncel yatırım planlamaları hakkında muhtarlara bilgi aktardı.

Bolu, Düzce, Gebze, Sakarya ve Kocaeli bölge müdürleri ile 21 bölge yöneticisi, daha güzel bir gelecek için ülkemize büyük emek harcayan dernek başkanlarıyla görüşerek muhtarların bu mutlu günlerine ortak oldu. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, görüşmeler dolayısıyla SEDAŞ yöneticilerine teşekkür etti. Eş zamanlı gerçekleştirilen buluşmalardan fotoğraflar SEDAŞ’ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı ve bölgede görev yapan toplam 2 bin 125 muhtara SMS ile kutlama bildirimleri iletildi.