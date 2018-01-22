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22 Ocak 2018 Pazartesi
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    • SEDAŞ 2018 yılına odaklandı

    SEDAŞ Elektrik dağıtım şebekelerinde kapasite artışı ve yenileme faaliyetleri ile müşteri memnuniyeti için 2018 yılı yatırım çalışmalarını başlattı.

    22 Ocak 2018 Pazartesi 10:24
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    SEDAŞ 2018 yılına odaklandı

    Haber: Aysun Beykoz

    SEDAŞ İcra Başkanı Güven, “Yatırımlarımızın yüzde 83’ünü dağıtım şebekeleri için planlıyoruz. Ancak bilişim teknolojileri de yatırımlarımızda olmazsa olmalarımız arasında” dedi.  SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 2018 yılı yatırım çalışmalarına start verdi. SEDAŞ 2017 yılı yatırım çalışmaları kapsamında 130 Milyon TL yatırım hedefini yüzde yüz oranında gerçekleştirdi. SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de 2016-2020 yatırım döneminde 516 Milyon TL yatırım yapacağını açıklayan Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın misyonu,  bölgesindeki 4 ili kapsayan 20 bin kilometrekarelik faaliyet alanında, 45 ilçe, 49 belediye, 766 köy ve 1344 mahallede, 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa,  1700 çalışanı ile “Güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimi sağlamaktır” dedi.  Güven yaptığı açıklamada, bu çalışmaların bir ekip işi olduğunu belirterek, 2017 yılındaki başarılı çalışmalara imza atan SEDAŞ yöneticilerine ve tüm çalışanlarına verdikleri emek ve gösterdikleri başarılı performans nedeniyle teşekkür etti.  Güven yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım faaliyetlerinin ara vermeden sürdürülmesi gereken bir kamu hizmeti olduğunu belirterek, “Özel şirket statüsünde, bölgesinde elektrik dağıtım hizmet kalitesine odaklı iyileştirme çalışmalarımızı sürdürmeye, bilişim teknolojileri yatırımlarını artırmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızı zamanında projelendiriyor, paydaşlarımızla işbirliği içinde maksimum faydayı sağlayacak projelerimizi insanların içine sinecek, sahiplenme duygusu içerisinde çalışmalarımızı hep detaylandırıp, projelendiriyoruz ve önümüzdeki yıla ışık tutacak şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayıp kaçakla mücadele ediyor, elektrik dağıtım proje çalışmalarımız kapsamında şebeke kapasitesini arttırmaya ve yeni şebeke  tesis yatırım faaliyetlerimizi de hız kesmeden sürdürmeye devam ediyoruz. 2016-2020 döneminde yapacağımız 516 milyon liralık yatırımın yüzde 83'lük bölümünü hat, trafo, kesici ve direk gibi yeni yapacağımız elektik dağıtım hattı şebekeleri için planlıyoruz. Ancak bilişim teknolojileri de yatırımlarımızda olmazsa olmalarımız arasında” dedi.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Elektrik, Dağıtım, şebekelerinde, Kapasite

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