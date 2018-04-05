HABER: ESRA ÖZTÜRK

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, 3.Proje fikri yarışmasının sonuna gelirken kendilerinin de merakla dereceye girecek adayların projelerini beklediklerini belirterek, “SEDAŞ olarak bölgemizdeki 5 Üniversite’nin desteği ile sürdürülebilir hale getirdiğimiz yarışmamızı sosyal sorumluluk olarak görüyor ve yeni teknolojilere yönelik inovatif projeleri olan gençlerin önünü açmak ve onlara projelerini hayata geçirmek anlamında destek olmak için de çalışıyoruz.” dedi. SEDAŞ web sayfasından yapılan başvuruların, 04 Nisan 2018 gece24:00’e kadar yapılması sağlandı.

02 MAYIS BÜYÜK GÜN

Güven sözlerine şöyle devam etti; ”Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen proje fikri yarışmasında toplam 15 projeye ödül vereceğiz. Proje sahibi öğrenciler finalde jüri karşısında projelerini tanıtan sunumlar yapacaklar. Dereceye giren ilk üç proje belirlenirken, 12 proje de mansiyon ödülü alacak. Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu jüri, ön değerlendirmeyi geçen projeler arasından, ilk üçe girecek ve 12 mansiyon ödülü alacak projeleri belirleyecek. Aynı günün akşamında ise düzenlenecek törende SEDAŞ öğrencilere ödüllerini verirken, projeye destek veren akademisyenlere ve Üniversitelerin Rektörlerine de SEDAŞ tarafından teşekkür plaketleri taktim edilecek.