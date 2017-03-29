Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde SEDAŞ tarafından elektrik dağıtım sektörünün işleyişi ve özelleşme sonrası, SEDAŞ’ın bilişim teknolojilerine ağırlık vererek, sürdürdüğü SCADA, OSOS, SAP, WFM, GİS ve MİY gibi büyük projelerin uygulamaları hakkında mühendislik fakültesi öğrencilerine ders niteliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Panel sonrasında AİBÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Oktay Aytar, Yrd. Doç. Dr. Alper Bayrak, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan’a, SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Hande Atalay’a, SEDAŞ İş Geliştirme Müdürü Hasan Çelik’e, SEDAŞ Acil Hizmet Sorumlusu Murat Özdil’e, SEDAŞ Sevk ve Kontrol Sorumlusu Murat Özcan’a ve SEDAŞ Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı’ya teşekkür plaketi verdiler. Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu plaket verirken, “Hayatın içinde yer alan ve bizzat yaptığınız uygulamaları anlatmanız, teoriden uygulamaya dönüşen örnekleri öğrencilerimize göstermeniz ve paylaşmanız, iş ve kariyer planları için verilen ipuçları çok değerliydi. Sizlerin eğitime katkınız ve üniversitemize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Kapılarımız SEDAŞ’a her zaman sonuna kadar açıktır” diye konuştu. Bekiroğlu ayrıca, “31 Mart’a kadar www.sedas.com adresinden proje başvurusu yapılabilecek olan SEDAŞ’ın Proje Fikri yarışmasına öğrencilerimizin katılmasını bekliyorum” dedi.