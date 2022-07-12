SEDAŞ ailesi “Tatlı ve Mutlu Saatler” etkinliğinde bayramlaştı

Haber: Okay Özcan

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ailesi, bu yıl da Kurban Bayramı’nı birlikte kutladı. SEDAŞ’ın Kocaeli Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki bölge müdürlüklerinde eş zamanlı gerçekleşen “Tatlı ve Mutlu Saatler” buluşmasında, yöneticiler tüm çalışanların bayramını kutladı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte sıcak günlere tatlı bir mola veren SEDAŞ çalışanlarına etkinlikte çeşitli ikramlar sunuldu.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, bu bayram da tüm SEDAŞ ailesini yan yana görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “geleneksel bayram buluşmalarımız birbirimize karşı sevgimizi ve dostluğumuzu pekiştiriyor. Böylesi değerli bir etkinlikte emekleri geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemiz için sağlıklı, huzurlu ve enerji dolu nice bayramlar dilerim” dileklerinde bulundu.