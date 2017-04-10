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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • SEDAŞ aydınlatma çalışmalarına tam gaz devam ediyor

    SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 20 Bin kilometrekarelik görev alanındaki 45 ilçe, 766 köy ve 1344 mahallede yer alan 400 Bin aydınlatma direğindeki armatürlerin her gece devreye girmesi için bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 10:25
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    SEDAŞ aydınlatma çalışmalarına tam gaz devam ediyor

    BASIN BÜLTENİ
    SEDAŞ Ekipleri tarafından tespit edilen arızalar yanında SEDAŞ Çağrı merkezine Alo 186 hattı üzerinden gelen ihbarlar da SEDAŞ Müşteri İlişkileri Yönetim Sisteminde kayıt altına alınarak titizlikle değerlendiriliyor. 

    SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri trafikte de gerekli güvenlik önlemlerini almak üzere İl Emniyet Müdürlüklerinde Trafik Uygulama ve Denetleme Müdürlükleri ile yazışmalar yaparak  ve gerekli izinleri alarak, karayolu güzergahlarında da son süratle aydınlatma bakımlarını yapıyorlar.

    SEDAŞ Ekipleri son günlerde Sakarya da yaptıkları çalışmalarda karayolu üzerinde özellikle  Sebahattin Zaim Bulvarında, D100 Sakarya Köprüsü-Aşağıdereköy arası orta refüjlerde aydınlatma bakımı yaptılar. Yeraltı kablosu arızası bulunan bölgelerde yeraltı kablo test aracıyla arıza noktalarını tespit ederek gerekli ek çalışmalarını da yaptılar.  D650 karayolu Dörtyol Köprü-Gişeler arasındaki orta refüj aydınlatma tesisleri de yine bakım yapılan yol güzergahı olarak ele alındı.

    SEDAŞ ekipleri bulundukları bölgelerde trafik kazaları ile hasar gören yıkılmış direklerin olduğu şehir içindeki kırık aydınlatma direklerinin yerine yenisinin dikilebilmesi için veaydınlatma bakımı için periyodik çalışmalarına  son sürat devam ediyor. 

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce

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