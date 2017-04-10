BASIN BÜLTENİ

SEDAŞ Ekipleri tarafından tespit edilen arızalar yanında SEDAŞ Çağrı merkezine Alo 186 hattı üzerinden gelen ihbarlar da SEDAŞ Müşteri İlişkileri Yönetim Sisteminde kayıt altına alınarak titizlikle değerlendiriliyor.

SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri trafikte de gerekli güvenlik önlemlerini almak üzere İl Emniyet Müdürlüklerinde Trafik Uygulama ve Denetleme Müdürlükleri ile yazışmalar yaparak ve gerekli izinleri alarak, karayolu güzergahlarında da son süratle aydınlatma bakımlarını yapıyorlar.

SEDAŞ Ekipleri son günlerde Sakarya da yaptıkları çalışmalarda karayolu üzerinde özellikle Sebahattin Zaim Bulvarında, D100 Sakarya Köprüsü-Aşağıdereköy arası orta refüjlerde aydınlatma bakımı yaptılar. Yeraltı kablosu arızası bulunan bölgelerde yeraltı kablo test aracıyla arıza noktalarını tespit ederek gerekli ek çalışmalarını da yaptılar. D650 karayolu Dörtyol Köprü-Gişeler arasındaki orta refüj aydınlatma tesisleri de yine bakım yapılan yol güzergahı olarak ele alındı.

SEDAŞ ekipleri bulundukları bölgelerde trafik kazaları ile hasar gören yıkılmış direklerin olduğu şehir içindeki kırık aydınlatma direklerinin yerine yenisinin dikilebilmesi için veaydınlatma bakımı için periyodik çalışmalarına son sürat devam ediyor.