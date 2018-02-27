HABER:Aysun Beykoz

Müşteri memnuniyetini çalışmalarının odağına alan SEDAŞ, 2016 Temmuz ayında kalite yönetim sistemi kurmak için başladığı çalışmalarda kalite belge süreçlerini başarıyla tamamlayarak, 2017 yıl sonunda başarılı projelerini yönetim sistemi belgeleri ile taçlandırdı.

SEDAŞ Yönetim Sistemleri Kurulurken, yürürlükte ve uygulanan dokümante edilmiş bilgiler, süreç iş akışları ve süreç dokümanları, yeniden ele alındı, incelendi ve düzenlendi. Kayıt sistemi incelendi. Başta müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetine yönelik kayıtlar ile satınalma ve tedarikçi değerlendirme kayıtları irdelendi. Entegre yönetim sistemi eğitimleri düzenlendi. Risk ve fırsatların değerlendirilmesi, prosedürlerin, talimatların, şartnamelerin ve formların, yeni süreçler dikkate alınarak revize edilmesi sağlandı. İç tetkik planları, soruları ve denetimi ile düzeltici faaliyetler gerçekleştirildi. İnsan kaynakları eğitim ve görev tanımlarına ait tüm kayıtlar, tüm dokümanlar kurumsal hafızamızı güçlendiren, bilişim altyapısı ile kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiş ve entegre yönetim sistemi aracı olan QDMS’e girildi. Şirket içi anket ve öneri sisteminin işletilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile aksiyon ve doküman takibi de QDMS bilişim programı üzerinden yapılmaya başlandı. Müşteri şikayetlerinin kök analizlerinin yapılmasına başlandı. Süreçlerin hızla işlemesinin ve müşteriye kolaylık sağlayacak uygulamaların önü açıldı. SEDAŞ’ın kaliteli hizmet koşullarına güç katmak, süreçlerine ait düzeltici, önleyici faaliyetler için takip sistemi kuruldu. Tüm bu süreçlerle ilgili çalışanlarda farkındalık yaratacak çalışmalara da imza atıldı.

SEDAŞ, uluslararası standart belgeleri olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ISO 10002 Müşteri Şikâyetlerinin Ele Alınması Yönetim Sistemi Standardı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve EN 15838 Müşteri İlişkileri Merkezleri Yönetim Sistemi Standardı Sertifikalarının tamamını tüm çalışanları ve departmanların yoğun çalışmaları ve başarılı denetimlerin geçirilmesi sonucu almaya hak kazandı. Konuyla ilgili konuşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, daha kaliteli hizmet sunmanın bir sınırı olmadığını belirterek, ‘’Bu kalite belgeleri müşteri odaklı çevik bir şirket olmayı hedeflemiş SEDAŞ ve şirketin tüm çalışanları için çok önemli. Bizler, SEDAŞ ailesi olarak bu belgelerin alınabilmesi için tüm süreçlerimizi, kalite, müşteri memnuniyeti ve verimlilik esasıyla yeniden ele aldık ve tüm dökümantasyonumuzu yeniden değerlendirdik. Bu belgelerin alınma sürecinde içerde ve sahada çalışan 2017 yıl sonunda başarılı projelerimizi kalite belgeleri ile taçlandırmamıza yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denetimler sonucu kazanmış olduğumuz bu uluslararası belgelerin müşterilerimize ait süreçlerin işletilmesindeki sorumluluğumuzu daha da arttırdığını biliyor ve bu anlamda daha kaliteli hizmet sunmak için bundan sonraki süreçte de eskiden olduğu gibi hep daha iyi hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

SEDAŞ’ın almaya hak kazandığı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kurulum çalışmalarıyla şirketlerin faaliyetlerine katma değer kazandırmayı ve performansı sürekli arttırmayı hedeflerken, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ile SEDAŞ faaliyetlerinde her adımda çevresel etkileri dikkate alarak süreçlerini gerçekleştirmeyi sağlayan sistematik bir yaklaşımı hedeflemektedir. ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ise SEDAŞ’ın İSG süreçleri konusunda bir yandan yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamında iş güvenliği farkındalığının artırılmasını hedeflemektedir. SEDAŞ’ın başarıyla tamamladığı kalite belgeleri arasında müşteri şikayetlerini detaylı analiz ederek müşteri şikayetlerini azaltmayı hedefleyen TS ISO 10002 Müşteri Şikayetlerinin Yönetim Sistemi Standardı ile müşteri ilişkileri merkezlerinin hizmet performansını arttırmayı hedefleyen TS EN 15838 Müşteri İlişkileri Merkezi Yönetim Sistemi Standardı bulunmaktadır.