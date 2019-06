Sedaş Bilgilendirdi

Haber: Esra Öztürk

Hepimizin üzerine küçükten büyüğe, evimizden, işyerimize her alanda düşen sorumluluklar var ve her birimiz enerji verimliliğine katkı sağlayabiliriz.” dedi. SEDAŞ yetkilileri, yazın sıcaklarında hayatın vazgeçilmezi haline gelen klimaların kullanımının her geçen gün arttığını açıkladı ve klimaların güvenli, sağlıklıve tasarruflu bir şekilde kullanılması konusunda önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştılar.

Dikkat ve Özen Mutlaka Gerekli

SEDAŞ yetkilileri, belirli kurallara uyularak kullanıldığı sürece, ev ve işyerlerinde mevcut elektrik tesisatlarından doğabilecek risklerin sadece klimalar için değil, elektrikli ısıtıcılar ve evlerde kullanılan tüm beyaz eşya ve elektronik eşyalar ile aynı seviyede olduğunu ifade ediyorve olası riskleri bertaraf etmek için biraz dikkat ve biraz da kullanım için gerekli özeni göstermek gerektiğine dikkat çekiyorlar.

TSE’ye Uygun Cihaz, Uygun Tesisatta Kullanılmalı

SEDAŞ yetkilileri klimaların TSE standartlarına uygun olduğuna ve elektrik tesisat yönetmeliğine uygun bir tesisat ile kullanılmasına mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çektiler, “Klimalar için gerekli olan elektrik tesisatlarının, uzman yetkili elektrikçiler ve yetkili servisler tarafından hazırlanması ve klimaların da klima konusunda yetkili uzman servis elemanları tarafından montajının yapılması gerekmektedir.Elektrik tesisat yönetmeliğine uygun bir tesisata bağlanması, eğer tesisat eski ise yenilenmesi de çok önemli.” dediler.

Topraklama Şart, Kaçak Akım RölesiHayat Kurtarır!

SEDAŞ yetkilileri, “Kullanılan kablolarda ek olmamalı ve kötü elektrik geçirgenliği olan, topraklaması iyi yapılmamış ya da topraklaması olmayan prizlere klimalar ve diğer elektrikli cihazlar da bağlanmamalı. Bağlantı kablolarında ek olmamalı. Aynı zamanda ev ve işyerlerinde mutlaka kaçak akım rölesi bulunmalı, tesisata otomatik sigortalarla birlikte bağlı olmalı ve devre dışı bırakılmamalıdır.” dediler.

Yetkili Elektrikçi, Yetkili Servis Yapmalı

Klimaların montajından önce yetkili servis tarafından keşif yapılarak uygun kapasite seçimi yapılması gerekiyor. Keşif sırasında iç ve dış ünitelerin montajlarının yapılacağı en uygun yerlerin belirlenerek kararlaştırılması da önem taşıyor. Elektrikli ev aletleri satın alındığında üzerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa güvenlik işareti (CE) olduğuna,enerji tasarrufu için A sınıfında olmasına dikkat etmek gerekiyor. Dış ve iç üniteler arasında üretici firmalar tarafından verilmiş olan borulama mesafeleri, bakır boru ölçüleri, elektrik tesisat özellikleri, kullanılacak kablo kalınlığı fiş ve priz özellikleri, kablolarda ek olmaması gibi tüm konulara uyulması şarttır. Ayrıca montajların firmalarca yetkilendirilmiş olan yetkili servisler tarafından yapılması bazı riskleri ortadan kaldırıyor.

Klima Bakımı Önemli Mi? Bakımlar Nasıl, Hangi Zamanlamayla Yapılmalı?

Klimaların ömürlerinin uzatılması ve daha sağlıklı olarak kullanılabilmeleri amacı ile yılda en az 2 kez yaz ve kış mevsimleri başlangıçlarında yetkili servislerce bakımlarının yaptırılması, sağlık için bakteri filtresi kullanılması tavsiye ediliyor. Yapılacak bu rutin bakımlar sırasında ürünlerde zamanla yer alabilecek arıza ve olağandışı durumlara erken müdahale imkanı olabiliyor. Bu sayede muhtemel yangın risklerinin minimuma indirgenmesi mümkün olabilir.Evlerde ya da işyerlerinde bulunan elektrik aksamları eğer eski ise portatif ısıtıcı cihazlar ve klima cihazı taktırmadan önce mutlaka elektrik tesisatlarının yenilenmesi yerinde bir davranış olacaktır.

Klimada tasarruf için ne yapmalı?

SEDAŞ yetkilileri enerjide tasarruf sağlamak için dikkat edilmesi gereken noktalar için de şunları belirttiler; “Klimayı çok düşük sıcaklıkta çalıştırmayın, bu yöntemle daha hızlı serinlik elde edilmemektedir. 24-26°C, Türkiye koşulları ve ani ısı değişimi olmaması, sağlık için ideal sıcaklıktır. Klimanın üfleme hızını gereğinden yüksek tutmayın. Nemli günlerde klimayı nem alma modunda çalıştırın. Odanın büyüklüğüne uygun klima kullanın. Çok sıcak günlerde perde, jaluzi ve kepenkler ile güneşin ısısını keserek enerji tasarrufu sağlayın. Klima zamanlayıcısı kullanılarak, mekan kullanımı dışındaki zamanlarda enerji tasarrufu yapın. Klimanın iç ünitesinin hava giriş çıkışının perde, mobilya vb. ile kapanmamasına dikkat edin. Dış ünitenin hava giriş çıkışı da serbest olmalı, mümkünse binanın daha gölgeli tarafına takılmalıdır.