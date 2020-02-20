SEDAŞ Çağrı Merkezi ekibi performans ödüllerini aldı

Haber: N. Halid Altundal

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de faaliyet bölgesindeki 1,9 milyon abonesinin beklentilerini karşılamak amacıyla hem saha ekipleri hem de çağrı merkezi ekibiyle koordineli çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Özellikle kötü hava koşullarından kaynaklı enerji kesintileri yaşandığı dönemlerde müşterilerin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlayan çağrı merkezi çalışanları, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyor.

SEDAŞ; başarılı ve özverili çalışmalar ortaya koyan çağrı merkezi çalışanlarının performanslarını değerlendirdi. SEDAŞ Çağrı Merkezi’nin, 2019 yılı 2.yarıyıl performansa dayalı başarı değerlendirmeleri sonucu verilen “En İyi Performans Ödülleri” sahiplerini buldu.

Yüksek motivasyonla etkili çözüm üretme konusunda en iyi performansı gösteren çağrı merkezi çalışanları; ödüllerini SEDAŞ İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, İcra Başkan Yardımcısı Jan Roszka, İK Direktörü Sinem Yorulmaz, Finans Direktörü Roman Cibera ve Regülasyon Direktörü Mustafa Yılmaz’ın elinden aldı. SEDAŞ Çağrı Merkezi çalışanlarından Adil Gümüş, Şerife Atçeken, Sefire Nur Yönel, Fadime Kızılkaya, Hacer Demir, Şeyma Fener ve Uğur Ateş ödül alan isimler arasındaydı.

SEDAŞ; hem saha çalışmaları hem de çağrı merkezi çalışanlarıyla birlikte, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve olası sorunları hızlıca çözüme ulaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.