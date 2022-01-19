SEDAŞ Çağrı Merkezi tam kapasite çalışıyor

Haber: Uğur Balaban

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (SEDAŞ) ekipleri, gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’de etkisini gösteren kar nedeniyle tam kadro alarma geçti. İl ve ilçe merkezleri ile köylerde de enerji nöbetine başlayan ekipler, gece gündüz sahadan ayrılmayarak olası teknik arızalara kısa zamanda müdahale ediyorlar.

ENERJİ SÜREKLİLİĞİ İÇİN TEKNOLOJİK EKİPMANLAR DEVREDE

20 bin kilometrekarelik alanın her noktasında görevde olan ekiplere, SEDAŞ bölge yöneticileri de eşlik ediyor. SEDAŞ ekipleri, ileri teknolojik donanımlar ve güçlü araç filosuyla kar yağışı boyunca enerji sürekliliğini korumayı amaçlıyor. Bölgenin tamamında binek, sepetli, 4x4 ve 4x2 pick-up, 4x4 ve 4x2 Duster, vinç ve kablo test araçlarından oluşan geniş araç filosu hizmet veriyor.

Erişimin mümkün olmadığı ormanlık alanlarda ise drone yardımıyla tarama ve tespit yapılacak. Yolların kapanması halinde ise Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket edilecek.

SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

Müşteriler, kar yağışı nedeni ile yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili SEDAŞ'ın 186 numaralı Müşteri İletişim hattı, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 no’luWhatsApp hattından ihbar bırakabiliyor. Gelen bildirimlere yanıt verebilmek adına çağrı merkezinde görev alan müşteri temsilcileri tam kapasite hizmet veriyor.