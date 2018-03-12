Haber: Aysun Beykoz





ALO 186 SEDAŞ Çağrı Merkezi, 2017 yılında ilk 20 saniyede cevaplanan çağrı oranını yüzde 89’a, toplam cevaplama oranını yüzde 97’ye, ulaşılabilirlik seviyesini yüzde 99,62’ye taşıdı. 125 kişi ile istihdama da katkı sağlandı.





HEDEFİN ÜZERİNDE SAĞLANAN BAŞARI





SEDAŞ’ın hizmet verdiği 186 Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet hedefi kapsamında, EPDK’nın Çağrı Merkezleri için 2017 yılında belirlediği performans hedefleri üzerinde bir performans gösterdi. SEDAŞ istihdama katkı sağlayarak, 2016 yılında Çağrı Merkezi’nde çalışan sayısı 49 iken, 2017 yılında bu sayıyı yüzde yüzün üzerinde artırdı ve Çağrı Merkezi çalışan sayısını 125 kişiye çıkardı. 186 SEDAŞ Çağrı Merkezi, altı ayrı vardiya girişi ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım bölgesi müşterileri için 7/24 hizmet veriyor. SEDAŞ çağrı merkezi ile müşterilerin daha hızlı iletişim kurmasını sağlamak amacıyla, hat kapasitesi de artırıldı. Bu illerde elektrik kesintisi olduğunda bölge halkının ilk aradığı numara 186 Sedaş Çağrı Merkezi oluyor. 186 Çağrı Merkezi aldığı arıza kayıtlarını en hızlı şekilde sahadaki arıza ekiplerine ileterek hızlı çözüm sağlıyor.





Başarılı Çağrı Cevaplama Oranları



