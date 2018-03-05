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05 Mart 2018 Pazartesi
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    • SEDAŞ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

    SEDAŞ (Sakarya Elektrik dağıtım A.Ş.)Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım hatlarında yaptığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

    05 Mart 2018 Pazartesi 10:05
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    SEDAŞ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

    HABER : ESRA ÖZTÜRK

    1,7 milyon elektrik kullanıcısına 2017yılında  9,7 milyar kilowattsaat  elektrik dağıtan SEDAŞ,elektriğin ticari ve teknik kalitesinin artırılması için çalışmalarını aralıksız olarak gerçekleştiriyor.  2018 yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan eden SEDAŞ, meşakkatli çalışmalar gerektiren ve tehlike sınıfı yüksek iş kolunda,tüm sektörler için önemli bir girdi olan ve sanayinin can damarını oluşturan elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini ve şebeke alt yapısını gerçekleştiriyor. SEDAŞ 7/24 şebekede enerjinin sürekliliğini sağlamak üzere yatırım projeleri hazırlıyor ve uygulamaya geçiriyor.

    544 Milyon TL yatırım

    Yerleşim yerleri ile sanayinin elektrik ihtiyacının karşılanması için 1700 çalışanı ile 4 İl 45 İlçe ve 49 Belediye ile 766 Köy ve 1344 mahallede elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek için hizmet veren SEDAŞ, 2016-2020 yılları arasında 544 Milyon TL yatırımı yüzde yüz oranında gerçekleştirmeyi hedefliyor. SEDAŞ şebeke yatırımları ve teknolojik yatırımları ile yenileme ve kapasite artışı sağlarken, elektrik şebekesinde sürekli  bakım çalışmaları da yapıyor.

    2018 yılında 121 milyon TL yatırım

    Enerji dağıtımında SAP bilişim programında hazırlanan ve kayda girilen bakım planları şebeke operasyon bakım ekiplerince ele alınarak WFM(Mobil İş Emri Yönetim Sistemi) Projesi üzerinde de takip ediliyor ve bu çalışmalar ayrıntılı bir şekilde raporlanıyor. SEDAŞ operasyon ekipleri hiç durmaksızın trafo ve pano bakımlarının yapılmasını, şebeke lamba bakım çalışmalarının yapılması yanında, enerji nakil hatlarında iletkenlere temas edecek duruma gelmiş ağaçların budanmasını da sürdürüyorlar. SEDAŞ 2018 yılı sonunda da 121 milyon TL yatırımı yüzde yüz hedefi ile gerçekleştirmeyi planladı. 

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, (Sakarya, Elektrik, Dağıtım, A.Ş.)Sakarya

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