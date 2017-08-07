Haber: Esra Öztürk

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., bu yıl Capital Dergisi tarafından 19’ncusu gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında SEDAŞ 377. Sırada “Büyük Özel Şirketler” listesinde yer aldı. 2015 yılında 416. Sırada listede yer alan ve sıralamada başarılı yükselişini gerçekleştirerek, 2016 yılı değerlendirmesinde 377. olarak başarısını kanıtlayan SEDAŞ, geçen yıl yayınlanan listeye göre sıralamada 39 basamak birden yükseldi.

SEDAŞ 2013 yılında Türkiye de elektrik piyasasında izlenen yol haritası gereği, Perakende Satış ile Dağıtım Faaliyetlerinin hukuki ve fiziki ayrıştırılmasını gerçekleştirerek, Elektrik Perakende Satış faaliyeti olan; elektrik satışı ve buna ait faturalandırma, tahsilat ve ödeme noktalarına ait faaliyetleri terk etti. Ancak, SEDAŞ dağıtım lisansı kapsamında, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki elektrik dağıtım şebekesinde, arıza bakım onarım, ek tesis, yenileme ve kapasite artışı ile yatırım, kayıp ve kaçak elektrikle mücadele, sayaç okuma, aydınlatma faaliyetlerine ait çalışmaları özel şirket statüsünde kamu hizmeti olarak sürdürmeye, 20 bin kilometrekarede, 45 ilçe 766 köy ve 1344 mahallede müşterilerinin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamaya devam ediyor.