SEDAŞ çilesi TBMM’ye yansıdı



Haber: Erdal Tanrıverdi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Uzun süredir TBMM gündemine her fırsatta taşıdığımız Kocaeli’deki elektrik kesintileri ile ilgili olarak Bakanlığa sorduğumuz soru önergesine gelen cevap sorduğumuz soruların yanıtlarını tam karşılamasa da çok önemli bazı verileri açığa çıkartmış durumda.

4 İLDEKİ EN FAZLA ŞİKAYET: ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerine elektrik tedarikini sağlayan SEDAŞ’la ilgili bize en çok ulaşan şikâyet elektrik kesintileri. Vatandaşımızın evinde elektrikli eşyalarını, üreticimizin fabrikasında makinalarını kullanılmaz hale getiren elektrik kesintileri nedeniyle 3 yılda, 4 ilde SEDAŞ’ın vatandaşa ödediği tazminat sadece 9 milyon lira. Buna karşılık yine aynı SEDAŞ’ın yaklaşık 3 milyon lirayı vatandaşa hatalı bir biçimde fatura ettiği için iade etmek durumunda kaldığını da Bakanlığın verdiği cevaptan öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

“MUĞLAK CEVAP VERİLİYOR”

Bakanlığa SEDAŞ’ın 2021-2025 yılları için daha önce açıklanan yaklaşık 1 milyar liralık yatırım vaadinin ne kadarını gerçekleştirdiğini de sorduklarını hatırlatan Tarhan, Bakanlıktan verilen cevapta bu kez taahhüt edilen yatırım bütçesinin 2 milyar 700 milyon olarak revize edildiğini ancak bu kapsamda ne kadarlık yatırımın yapıldığına dair cevap verilemediğini, EPDK’ya SEDAŞ’a dair sunulan rapor hakkında değerlendirmenin devam ettiği gibi muğlak bir cevap verildiğini söyledi.

37 BİN 609 TÜRK LİRASI CEZA VERİLDİ

Tarhan, “SEDAŞ’ın yatırım yapmayı taahhüt ettiği miktarda yatırım yapmadığı hakkında dahi bilgi verilemiyor. Çünkü SEDAŞ yıllardır alt yapı değiştiriyoruz bahanesiyle elektrik kesintilerine giderken, bu dört ilin her mahallesinde elektrik hatlarında alt yapı sorunu yaşanıyor. Yatırım yapıyormuş gibi yapan SEDAŞ’a ise hesap soran yok, hazırlanan raporlar bile saklanıyor. Bu da yetmiyor SEDAŞ’a bir yaptırım uyguladınız mı diye soruyoruz. Aldığımız cevap yine akıllara durgunluk veriyor. SEDAŞ’a yanmayan, yerinde olmayan armatür veya direklere ilişkin olarak kesilen idari para cezası sadece 37.609 TL” dedi.