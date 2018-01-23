Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Oracle Enerji Zirvesi’nde ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm’ Ödülünün sahibi oldu.

Bilişim ve operasyonel sistemlerinde entegrasyon ve konsolidasyon çalışmalarını hızla yürüten SEDAŞ, bu süreçte tercih ettiği teknolojilerin ülkemizde ilk ve başarılı bir şekilde uygulaması nedeni ile ödüle layık görüldü. 17 Ocak tarihinde İstanbul’da yapılan ve 400’ün üzerinde sektör yöneticisinin yer aldığı 3. Oracle Enerji Zirvesi’nde, SEDAŞ’ın başarılı projesi ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü aldı. Büyük veri ve analitik, güvenlik, teknoloji gibi konuların detaylı olarak ele alındığı zirvede elektrik, su ve gaz şirketlerinin teknoloji yatırımları da masaya yatırıldı. Gün boyunca devam eden zirvede Oracle Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini buldu.

SEDAŞ’ın yaptığı teknoloji yatırımlarını iş süreçlerine başarıyla uygulamalarınedeniyle ödüle layık görülmekten büyük mutluluk ve onur duyduklarını ileten SEDAŞ Ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu, SEDAŞ adına ödülü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün elinden aldı. SEDAŞ ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu, Enerji sektöründe teknolojinin etkisi hızla görülürken günümüzde vizyoner olarak görünen yatırımların yakın gelecekte iş süreçleri ve operasyon kararlarında daha etkin olacağını belirtti, kaçınılmaz olan dijital dönüşüm için esneklik, performans ve verimlilik büyük bir gereklilik olacak, “Oracle ürünlerinin bu gerekliliklere has dinamiklere uygun olması ile iyi bir iş ortağı seçimi bu başarılı süreçte etkili oldu” dedi.

HABER:Ceylan Beykoz