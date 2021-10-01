SEDAŞ “Düşük Karbon Kahramanı” ödülü kazandı

Haber: C. Kutay Aykan

7. İstanbul Karbon E-Zirvesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin ana destekleriyle 28 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen zirve kapsamında “Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri” sahiplerini bulurken SEDAŞ güçlü rakiplerini geride bırakarak kazananlar arasına adını yazdırmayı başardı. Zirvede iş dünyası, akademi ve sivil toplum kurumlarından temsilcilerin katılımlarıyla “Yeni Yeşil Yol: Fırsatlar ve Zorluklar”, “Karbon Yönetimi ve Enerji”, “Karbon Yönetimi ve Endüstri” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Program sonunda düzenlenen törende Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) ofislerinde kullandığı yenilenebilir enerjiye ait yeşil enerji sertifikası, sıfır atık uygulaması, plastik kullanımının azaltılması, enerji verimliliği ve karbon negatif hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği ‘’WeGoGreen’’ projesi “Düşük Karbon Kahramanları” ödülüne layık bulundu.

WeGoGreen projesi ile kalıcı organik kirleticilerin bertaraf edilmesi, plastik kullanımının azaltılması, enerji hatlarında kuş koruma tedbirleri, sıfır atık girişimi, enerji verimliliği, karbon salınımı gibi konularda sürdürülebilir çözümler hedefleniyor.

11 bin 242 ton atık dönüştürüldü

Proje kapsamında, SEDAŞ’ın dağıtım trafolarının tamamından yağ numunesi alınıp İndikatör PoliklorluBifenil (PCB) analizleri yapıldı. Bu sayede çevre ve insan sağlığına yönelik risklerin önüne geçilirken SEDAŞ, 4 bin 600 trafo ile elektrik dağıtım şirketleri arasında analize en yüksek katılım gösteren şirket oldu. Sıfır atık programı kapsamındaysa Kocaeli’nde geri dönüştürülen SEDAŞ’a ait atık miktarı tam 11 bin 242 ton olarak kayıtlara geçti.

Dr.NecmiOdyakmaz iklim krizine dikkat çekti

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.NecmiOdyakmaz, iklim krizi ile mücadelede karbon negatif hedeflerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının son derece önemli olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler Global Compact imzacı şirketlerinden biri olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda taahhütlerimizi yerine getirmeye yönelik aksiyon almaya devam ediyoruz. Bu bağlamda dünyamızdaki yaşama olumlu katkıda bulunuyor, kaynakların verimli kullanılması konularında tedbirler alıyoruz. WeGoGreen projemiz ile de aldığımız bu ödül bizim için başarılı çalışmalarımızın takdiri anlamını taşıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen ve ödülün kazanılmasında önemli paya sahip olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.