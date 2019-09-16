SEDAŞ ekipleri ile etkili iletişim etkinlikleri sürüyor

Haber: Esra Perçin

SEDAŞ çalışanları ile her fırsatta bir araya gelmeye çalışan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, hafta sonunda teknik olmayan kayıpların önlenmesi ve periyodik sayaç kontrollerinin sahada yapılacağı çalışma öncesi oluşturulan sohbet ortamında, SEDAŞ Sayaç ve Ölçü Sistemleri Grup Müdürlüğü çalışanları ile buluştu. Sabah çayları içilirken, saha çalışmaları hakkında bilgi alan Dr. Odyakmaz, çalışanları bilgilendirmek için yaptığı konuşmasında; “Ekonomi, sanayi, ticaret ve bilişim sektörleri başta olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için, faaliyet bölgemizde yaşayan 3,6 milyon tüketici için çok büyük önem taşıyan elektrik dağıtımı konusunda, yaptığınız değerli işin, fark edildiğini ve değer gördüğünü bilmenizi istiyorum. Sizlere güveniyorum. Başarılı çalışmalarınıza teşekkür ediyorum” dedi.

“ETKİLİ İLETİŞİM GÜVEN SAĞLAR, TAKIM RUHUNU GÜÇLENDİRİR”

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de vardiya değişimlerinde farklı ilçelerde ekiplerle buluşan, zaman zaman ekipleri sahada ziyaret eden, sabah mesaiye başlarken çalışanlarla bir araya gelen, “Kahve bahane, konuşuyoruz” etkinliklerinde farklı birimlerden çok sayıda çalışanla sohbet eden, onları dinleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, etkili iletişimin işyerinde güven yaratan, takım ruhunu güçlendiren, işlerin doğru yapılmasını sağlayan ve işi hızlandıran, verimliliğe de olumlu katkı sağlayan çok önemli bir unsur olduğunu belirtti.

“EKİPLERİMİZE DAHA ÇOK ZAMAN AYIRMALIYIZ”

Dr. Necmi Odyakmaz, çalışanların yöneticilerine ulaşabilmesinin, kendilerini ifade edebilmesine, onların yaratıcı düşüncelerini ve önerilerini paylaşmasına, ekip ruhunu güçlendirmesine, çalışanın motivasyonunu artırmasına zemin hazırladığını ve işyerindeki verimliliğe de pozitif katkı sağladığını söylerken, tüm yöneticilerin ekiplerine daha çok zaman ayırmasını, çalışanları daha çok dinleyebilecekleri samimi ortamlarda bir araya gelmelerini tavsiye etti.

“İCRA BAŞKANINDAN ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR”

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, çalışanlarla bir araya geldiğinde, SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 20 Bin kilometrekarede, 3,6 Milyon nüfusa, 4 il, 45 ilçe, 766 köy ile 1344 mahallede elektrik dağıtım hizmeti verdiğini belirtirken, “Elektrik dağıtımı gibi tehlike sınıfı yüksek ve bir o kadar meşakkatli bir işimiz var. Sanayi, ticaret, ekonomi ve bilişim başta olmak üzere, tüm sektörlerde ve gündelik hayatta evimizden işyerlerimize kadar olmazsa olmaz bir enerjinin kesintisiz olarak dağıtımını yapmaya çalışıyoruz. Şebekemizde enerjinin 24 saat kesintisiz bir şekilde sürekli var olması için, kesinti sayısı ve süresinin azaltılması için çalışıyoruz. SCADA sistemimizden şebekenin 7/24 izlenmesi, arızalara kesintilere anında müdahale edilmesi, çağrı merkezimizde 7/24 müşteri taleplerinin karşılanması, teknik olmayan kayıpların azaltılması, genel aydınlatma sisteminde armatürlerin gece devrede olması, yatırımların planlanması ve projelendirilmesi, sahadaki uygulamaların takip ve kontrolü gibi görevlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkemiz kapsamında yaptığımız tüm çalışmaların, vatandaşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın hizmetine sunulması için mücadele ediyoruz. Bu süreçler için el ele veriyoruz” dedi.

Dr. Necmi Odyakmaz, konuşmasını tamamlarken, “Çözüm odaklılık esası ve takım ruhu ile çalışan, müşteri memnuniyetini dikkate alan, yaptığı çalışmaya küçük dokunuşlarla da olsa farkındalık kazandıran, verimlilik, kalite ve iş güvenliğini odağına alan, bu değerlerin yükseltilmesi için el ele veren, özveriyle görev yapan SEDAŞ çalışanı mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.