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13 Mayıs 2017 Cumartesi
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    • SEDAŞ Ekipleri Karanlığı Aydınlatmak İçin Alarmdalar

    SEDAŞ Aydınlatma ekipleri yanmayan lambaların onarımı için bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.SEDAŞ Ramazan ayı öncesi aydınlatma çalışmalarına daha çok ağırlık vererek, ekipleri ile gece saatlerinde de trafikte iş güvenliği önlemleri alarak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

    13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:42
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    SEDAŞ Ekipleri Karanlığı Aydınlatmak İçin Alarmdalar

    İhbarların değerlendirilmesi ve rutin kontrollerin yapılması ile sürdürülen bakım çalışmalarıyla aydınlatma faaliyetini devam ettiren SEDAŞ ekipleri, karanlığın aydınlatılması, güvenli cadde ve sokakların tesis edilmesi amacıyla arızalı armatür ve yanmayan lambaların tamir ve bakım çalışmalarını hız kesmeden gerçekleştiriyorlar.

    SEDAŞ görev bölgesinde şebeke operasyon ekipleri ile toplam 20 Bin kilometrekarelik alanda, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de,   45 ilçe  47 Belediye, 766 Köy ve 1344 Mahallede, toplam 400 Bin civarındaki armatürün geceleri aydınlatma hizmeti vermesi için  Alo 186 hattından SEDAŞ çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendiriyor, direklerdeki armatürlerin yanması ve devrede olması için süreklilik arz eden büyük bir çaba harcıyor.

    8 BİN ARMATÜRE BAKIM

    Sadece Bolu da iki ayda yapılan bakım çalışmasında, başta Bolu-Merkez ana caddeleri (İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, D-160-Karacasu Yolu, Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Hattat Emin Barın Caddesi, Stadyum Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı, Gölcük Bulvarı, Ahmet Baysal Bulvarı, Hastane Bulvarı, M. Zekai Konpara Bulvarı…) ve D-100 karayolu olmak üzere arızalı armatürler SEDAŞ ekiplerince onarıldı. Kablo arızaları giderildi. 421 adet yanmayan armatüre bakım yapıldı. Ayrıca 2017’nin ilk dört ayında SAP üzerinden gelen programlı aydınlatma bakım çalışmasının 4 ilde  %97,5oranında tamamlanması sağlandı. 4 İlde toplamda 8 Bin adet armatüre bakım çalışması yapıldı. SEDAŞ’ın köylerdeki aydınlatma bakım tespit çalışmaları da devam ediyor.

    YÖNETMELİĞE UYGUN AYDINLATMA İÇİN

    Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen ve kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, meydan, kavşak, köprülü kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmalarının bakım ve onarımıiçin  SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri  alarm halinde çalışıyorlar. Gece vardiyalarında görev yapan, kar ve kış koşullarıyla  mücadeleyi geride bırakan SEDAŞ ekipleri, havaların iyileşmesi ile birlikte Ramazan ayı öncesinde aydınlatma tesislerinde bakım ve onarıma yoğunluk ve hız verdiler. 

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Aydınlatma, Ekipleri, Yanmayan, Lambaların

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