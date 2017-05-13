İhbarların değerlendirilmesi ve rutin kontrollerin yapılması ile sürdürülen bakım çalışmalarıyla aydınlatma faaliyetini devam ettiren SEDAŞ ekipleri, karanlığın aydınlatılması, güvenli cadde ve sokakların tesis edilmesi amacıyla arızalı armatür ve yanmayan lambaların tamir ve bakım çalışmalarını hız kesmeden gerçekleştiriyorlar.

SEDAŞ görev bölgesinde şebeke operasyon ekipleri ile toplam 20 Bin kilometrekarelik alanda, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de, 45 ilçe 47 Belediye, 766 Köy ve 1344 Mahallede, toplam 400 Bin civarındaki armatürün geceleri aydınlatma hizmeti vermesi için Alo 186 hattından SEDAŞ çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendiriyor, direklerdeki armatürlerin yanması ve devrede olması için süreklilik arz eden büyük bir çaba harcıyor.

8 BİN ARMATÜRE BAKIM

Sadece Bolu da iki ayda yapılan bakım çalışmasında, başta Bolu-Merkez ana caddeleri (İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, D-160-Karacasu Yolu, Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Hattat Emin Barın Caddesi, Stadyum Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı, Gölcük Bulvarı, Ahmet Baysal Bulvarı, Hastane Bulvarı, M. Zekai Konpara Bulvarı…) ve D-100 karayolu olmak üzere arızalı armatürler SEDAŞ ekiplerince onarıldı. Kablo arızaları giderildi. 421 adet yanmayan armatüre bakım yapıldı. Ayrıca 2017’nin ilk dört ayında SAP üzerinden gelen programlı aydınlatma bakım çalışmasının 4 ilde %97,5oranında tamamlanması sağlandı. 4 İlde toplamda 8 Bin adet armatüre bakım çalışması yapıldı. SEDAŞ’ın köylerdeki aydınlatma bakım tespit çalışmaları da devam ediyor.

YÖNETMELİĞE UYGUN AYDINLATMA İÇİN

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen ve kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, meydan, kavşak, köprülü kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmalarının bakım ve onarımıiçin SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri alarm halinde çalışıyorlar. Gece vardiyalarında görev yapan, kar ve kış koşullarıyla mücadeleyi geride bırakan SEDAŞ ekipleri, havaların iyileşmesi ile birlikte Ramazan ayı öncesinde aydınlatma tesislerinde bakım ve onarıma yoğunluk ve hız verdiler.