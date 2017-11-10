HABER:Ceylan Beykoz

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, yaptığı açıklamada, mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama tarifesinde fatura tahakkuku ve tahsilatı yapılmadığını, sadece kaçak ile mücadele kapsamında kaçak elektrik ve cezalı tahakkukunun yapıldığını vurguladı. SEDAŞ,faaliyet ayrıştırmasını gerçekleştirdiği 2013 yılından bu yana sözkonusu tarife gruplarında müşterisi bulunmadığını, dolayısı ile genel aydınlatma tarife grubunda yer alan Belediye tüzel kişiliklerinin dışında SEDAŞ'ın fatura tahakkuk ettirmediğini ve kaçak elektriğin tahsilatı dışında bir tahsilat da yapmadığını belirtti.

SEDAŞ GELEN KESME-AÇMA TALİMATLARINI UYGULUYOR

Güven açıklamasında; “SEDAŞ’ın, faaliyet ayrıştırması sonrasında müşteri portföyü perakende satış şirketine geçtiğinden dolayı, bölgesindeki tüketicilerden kaçak tutanağına bağlanmış olan tüketimler için düzenlenmiş kaçak elektrik faturası dışında, elektrik faturalarını tahsil etme gibi bir faaliyeti bulunmuyor.SEDAŞ, bölgesinde sayaç okuma, kesme açma hizmeti verdiği perakende satış şirketlerinden gelen talimatlar doğrultusunda, bu şirketlerin borcunu süresinde ödemeyen müşterilerinin elektriğini güvenli bir şekilde kesip, ödemesini yapan tüketicinin de ödeme bilgisi perakende satış şirketince dağıtım şirketine gönderildiğinde yeniden elektriğin güvenli bir şekilde bağlanması işlemlerini gerçekleştiriyor.” dedi.

SEDAŞ DAĞITIM LİSANSI İLE NELER YAPIYOR?

Güven SEDAŞ’ın faaliyetlerine dikkat çekti; “2013 yılı itibariyle, Elektrik Piyasası Kanunu ve EPDK kurul kararı çerçevesinde “dağıtım” ve “perakende satış” faaliyetlerinin ayrıştırılması ile yeniden yapılanan SEDAŞ, son 5 yıldır sadece elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Sayaç okuma, kayıp kaçakla mücadele, elektrik şebekesinden enerji talep edenlere enerji müsaadesi verilmesi, elektrik proje tasdikleri, yeni binaların elektrik bağlantı sözleşmeleri, enerji bağlantılarının yapılması, enerji kesme ve açma işlemleri, sayaç sökme ve takma işlemleri ve yatırımlara ait faaliyetler de SEDAŞ’ın hizmet kapsamında yer alıyor.”

PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİ NE YAPIYOR?

Güven bölgelerinde çok sayıda perakende satış şirketi olduğunu belirterek bu şirketlerin faaliyetleri hakkında da bilgi verdi; “Perakende satış şirketleri, elektrik satışı, ikili anlaşmalar, perakende satış sözleşmeleri, tahakkuk ve faturalandırma işlemleri ile bu konulardaki alacak takibi, SEDAŞ’ın dağıtım bölgesinde hizmet veren elektrik satış lisansı olan perakende satış şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor.