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17 Ocak 2018 Çarşamba
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    • SEDAŞ enerjinin 2017 yılı rakamları açıklandı

    SEDAŞ’ın bölgesinde 2017 yılında elektrik tüketimi yüzde 3,7 artış ile 9,7 Milyar kilowatt saate yükseldi.

    17 Ocak 2018 Çarşamba 10:04
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    SEDAŞ enerjinin 2017 yılı rakamları açıklandı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Tüketim rekoru en uzun geceden bir gün sonra, 22 Aralık 2017’de kırıldı. En düşük tüketim ise bayram tatili ve işyerlerinin de kapalı olması nedeniyle Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 1 Eylül 2017 tarihinde  gözlendi.  Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de  1 Milyon 700 Binden fazla aboneye ve 3,5 Milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren SEDA,Ş Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik tüketiminde 2017 yılının 'en'lerini açıkladı. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in açıkladığı rakamlar şöyle;    En yüksek tüketim rekoru en uzun geceden bir gün sonra, 22 Aralık 2017’de kırıldı. En düşük tüketim ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 1 Eylül 2017 tarihinde gözlendi. SEDAŞ’ın verilerine göre 2017 yılında 4 ilde toplam elektrik tüketimi 2016'ya göre yüzde % 3,7 artışla 9 milyar 310 milyon kilowatt saatten (kWh), 9 milyar 663 milyon kilowatt saate (kWh)'e yükseldi.  2017 yılında tüketim rekoru 30 milyon 935 bin kilowatt saat (kWh) ile 22 Aralık gününde kırılırken, bu artışta bölgede yılın en soğuk günlerinin yaşanıyor olması dolayısıyla başta sanayi ve kamu kurumları olmak üzere bölgede artan ısınma ihtiyacı etkili oldu. SEDAŞ'ın hizmet verdiği 20 bin kilometrekarelik bölgede en düşük tüketim ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 01 Eylül 2017 tarihinde yaşandı. Elektrik tüketimi 15 milyon 782 bin  kWh ile yılın en düşük rakamını gördü.  22 Aralık tarihindeki yılın en yüksek tüketimi ile kıyaslandığında 1 Eylül’de tüketim zirveye göre yüzde 38,8 daha düşük bir seviyede gerçekleşti. En yüksek tüketim 22 Aralık, en düşük üretim 01 Eylül’de gerçekleşti.  Aylık bazda bakıldığında ise SEDAŞ'ın hizmet verdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de en yüksek elektrik tüketimi Aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayında bölgede toplam tüketim 867 milyon 902 bin kWh olurken, yılın en düşük tüketimi Ramazan bayramı tatili nedeniyle Haziran ‘da yaşandı. Haziran ayında Aralık ayına göre tüketim 141 milyon 877 bin kWh daha düşük seyretti ve 726 milyon 025 bin kWh'de kaldı. Saatlik bazda bakıldığında SEDAŞ'ın hizmet verdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de en düşük tüketim 26 Haziran 2017 tarihinde 06:00 ile 07:00 saatleri arasında 466 bin 010 kWh olurken, en yüksek saatlik tüketim 26 Ocak 2017 tarihinde 14:00 ile 15:00 saatleri arasında 1 milyon 603 bin 251 kWh olarak gerçekleşmiştir. 2017 Kış döneminde bölgemizde 2 milyar 503 milyon 611 bin kWh tüketim gerçekleşti. 2017 yaz tüketiminde bölgemizde 2 milyar 384 milyon 478 bin kWh saat tüketim gerçekleşerek yaz döneminde kış dönemine göre % 5 bir düşüş yaşanmıştır.  Abonelerin tüketim alışkanlıkları dikkatle takip ettiklerini dile getiren SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, "Sanayi yoğun bir bölgede elektrik dağıtım faaliyeti sürdüren şirketimiz için bu bilgiler çok değerli. Kaydı tutulan veriler sayesinde, mevsime bağlı olarak bazı aylarda tüketimin  arttığını ve hangi bölgelerin büyüdüğünü  takip edip iş planlarımızı ve yatırımlarımızı bunlara göre şekillendiriyoruz.  2016-2020 arasında yapmayı planladığımız toplam 544 Milyon TL yatırımın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de yıl hedeflerini yüzde yüz (%100) oranında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti en yüksek çevik bir şirket olma hedefimizle ilerlerken,  en az kesintinin olduğu bölge olmak için de 2018 yılında gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Bundan sonraki dönemde de sektörümüzde öncülüğümüzü devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

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