SEDAŞ yöneticileri ve SEDAŞ’ın Ar-Ge Projelerinin partnerleri olan firmaların yöneticilerinin de yer aldığı tanıtım organizasyonunda açılış konuşmasını Bekir Sami Güven yaptı. Konuşmasına başlarken lansmanakatılan misafirlere hoş geldiniz diyen Bekir Sami Güven,EPDK onayı ile başlatılan ve sürdürülen Ar-Ge projelerinde hedefin; elektrik dağıtımında kalite standartlarını arttırmak, teknoloji geliştirmek, yenilik üretmek, yerlilik oranının ve verimliliğin artırılmasını sağlamak, kayıp ve maliyetlerin düşürülmesi olduğunu belirtti. Bekir Sami Güven, Elektrik Dağıtım Sektöründe AR-GE döneminin, EPDK’nın dağıtım şirketlerini Ar-Ge yatırımı yapmaya teşvik etmesi ile başladığını ve bu teşviğin, yeni teknolojilerin Türkiye’ye getirilmesinin sağlanmaya çalışılması yanında, “Hizmet odaklı özelleştirme stratejisi” ile özel sektöre geçen elektrik dağıtım bölgelerinde performans ve kaliteye dönük projeler geliştirilmesinin ve başlatılmasının hedeflendiğini belirtti. Bekir Sami Güven konuşmasında; “SEDAŞ; olarak ülkemizde sanayileşmenin ve kentleşmenin en yoğun olduğu bölgelerde hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerde her zaman en ön planda, müşteri memnuniyeti yer alıyor. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin de; tüm dünyaya paralel olarak, teknoloji farkındalığı her geçen gün artıyor.Bu hızlı gelişim içerisinde yine şirket vizyonumuzda belirttiğimiz üzere “çevik” bir şirket olmak ve müşterilerin beklentilerini karşılamak en önemli önceliğimiz.Dağıtım şebekemizde enerjinin ticari ve teknik kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Misyonumuz,‘Müşterilerimizin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak’. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Hizmet aşkı olanın projesi olacağına inanıyor ve bu hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz. Bu projelerde işbirliği yaptığımız, başta bölgemizdeki Üniversiteler ve değerli akademisyenlerine, proje paydaşımız olan ve Ar-Ge süreçlerimiz içinde yer alan kurumların değerli üyelerine, SEDAŞ bünyesinde proje üretilmesine ve yönetilmesine katkı sağlayan tüm yöneticilerimize ve mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”dedi.

Şebeke Operasyon Müdürü Gökmen Hasançebi SEDAŞ’ın Ar-Ge Projelerinin tanıtımını yaparken, “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz” diyerek ölçmenin değerli olduğunu ve yeni kurulan sistemlerin, projelerin temelinde ölçmenin yer aldığına dikkat çekti. Hasançebi,elektrik dağıtım hizmet kalitesini artırmaya yönelik tasarlanan “Acil Durum Senaryoları Altında Çalışan Dağıtım Şebekelerinin İşletilmesinde Olasılıksal Risk Yönetimine Bağlı Algoritma Geliştirilmesi”, “Uygun Anahtarlama Operasyonları ile Kendi Kendini İyileştiren Şebekeye Geçiş Projesi”, “Artırılmış Gerçeklik Projesi İle SCADA Operasyonlarında Bakım Onarım Eğitim Uygulama Projesi”, “Arıza Bakım Hizmetleri İçin Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi, Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Operasyonel Süreçlere Uyarlanması”isimli 4ayrı Ar-Ge projesinin sunumunu yaptı.

Gökmen Hasançebi , SEDAŞ’ın2017 yılında gündemine alarak başlattığı buAr-Ge Projeleri için emek veren herkese teşekkür etti. Tanıtım toplantısında sunumların ardından katılımcılara ve proje paydaşlarına da söz verilerek görüş ve önerileri alındı.