SEDAŞ, “Faizi Siliyoruz”



Haber: C. Kutay Aykan

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), müşterilerine pandemi desteği niteliğinde yeni bir uygulamayı devreye aldı. Sınırlı süre geçerli olacak “Faizi Siliyoruz” isimli kampanya boyunca kaçak veya usulsüz tüketimden kaynaklanan icralık borçlara indirim müjdesi geldi. Çok sayıda elektrik tüketicisini yakından ilgilendiren kampanya ile borçların faiz kaleminde indirime gidilerek, kullanıcılara kolaylık sağlanacak.

SEDAŞ, kaçak kullanım veya usulsüz elektrik tüketiminin neden olduğu, icra takibi başlatılan borçlara faiz indirimi getiriyor. Kampanya kapsamında, icralık borçlardaki gecikme faizlerinde yüzde 100’e varan miktarda indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, icra takibini yürüten hukuk büroları ve SEDAŞ Bölge Müşteri İlişkileri Merkezleri ile iletişime geçerek başvuru ve faizsiz borç ödemesi yapabilecek. Nakit veya kredi kartıyla ödeme imkânı bulunurken anlaşmalı bankaların kredi kartlarına taksit yapılabilecek.