SEDAŞ farkındalık için sahada

Haber: Yasin Bilgi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dünyada meydana gelen çevresel kirliliğin bireysel ve kitlesel çabalarla önlenmesine yönelik dikkat çekmek için “Daha Temiz Bir Dünya Senin Elinde” mottosuyla sahaya çıktı. SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan 60 kişilik gönüllü ekibi ile Dünya Temizlik Günü’nde Derince Harikalar Diyarı’nda çevre temizliği yaptı.

Global Compact imzacı şirketlerinden biri olan SEDAŞ, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verme amacı ile Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık yaratmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı.

Her yıl SEDAŞ gönülleri tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik bu sene Kocaeli İli, Derince İlçesi, Harikalar Diyarı sahilinde gerçekleşti. Piknik alanında bir araya gelen katılımcılar, yürüyerek yerlere ve ağaçlık alanların arasına atılmış çöp ve atık maddeleri topladı. SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan çevre gönüllüleri, etkinlik boyunca yüzlerce kilo çöp ve atık topladı. Etkinlik açık havada sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanım kurallarına uygun gerçekleştirildi.

SEDAŞ’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada; yaşanabilir bir dünya için doğaya karşı sorumluluğumuzun arttığı vurgulanırken, sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık çağrısı yapıldı.