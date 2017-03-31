Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yaşanan bir yaşam hikayesi iyi bir sonuçlan bitti. Haberimiz üzerine SEDAŞ gazetemize yazılı bir açıklama gönderdi. Bu açıklama yüreklere su serpti. SEDAŞ’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Bolu Kızılağıl Köyünde yaşayan ve elektrikli solunum cihazı ile hayatını sürdüren Fatma Açıkgöz ekiplerimizce evinde ziyaret edildi. Fatma Hanım ve oğlu Tevfik Açıkgöz SEDAŞ’ın ilgilenmesi ve hassasiyetine teşekkür ettiler. Ekiplerimizce Ayhan Açıkgöz adına kayıtlı aboneliğin kullanıldığı ve ilgili aboneliğin halihazırda enerjisinin açık olduğu, borçtan dolayı kesme işleminin yapılmadığı da tespit edilmiştir.

Bu ziyarette, söz konusu abonelikte elektriğin kesilmemesi için SEDAŞ tarafından alınan önlem ve kendisine sağlanacak kolaylık için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin hasta olması nedeniyle oğlu Tevfik Açıkgöz’ün telefon iletişim bilgisi alınmış ve bu telefon numarası Çağrı Merkezimizde elektrik kesildiğinde acil hasta kodu ile VİP hattı telefon numarası olarak tanımlanmış, herkesten önce çağrı merkezimize ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. Bu numaradan Çağrı merkezimize yapılan aramalarda Çağrı Merkezimiz sahadaki şebeke operasyon ekiplerimizi öncelikle bu adrese enerji verilmesi konusunda uyaracaklardır. Söz konusu aboneliğe ait Fatma Açıkgöz’den sağlık raporu alınmış ve ilgili abonelik kaydında bulunan tüm kesme iş emirlerinin sağlık raporu gereği iptal edilmesi, kesilemez kodunun sistemimize girilmesi ve kesme iş emrinin bundan sonraki süreçte oluşturulmaması sağlanmıştır.

SEDAŞ, solunum cihazı, diyaliz destek ünitesi gibi araçlara bağlı yaşayanların elektriğinin kesilmemesi için hastaların raporlarındaki bilgiyi bilişim sisteminde kayıt altına alarak bu müşterilerin elektriğinin kesilmemesini sağlamakta, enerji kesintilerinde öncelikli olarak aksiyon alınması gerekliliğine göre atanan VIP puanların dikkate alınmasını sağlayan SEDAŞ, insan ve çözüm odaklı yaklaşım ile yaklaşık iki yıldır uyguladığı prosedürü titizlikle hayata geçirmektedir.

AĞIR HASTALARA MÜJDE

SEDAŞ yetkilileri evlerinde yatalak olan ve elektrikli cihazlarla hayatta kalmaya çalışan ağır hastalar içinde müjde verdi. Yetkililer, ağır hastaların bulundukları evin mahallesinin elektriklerinin kesilmesi veya bakıl çalışması sırasında ilk müdahale o sokağa yapılacağını ve ilk elektrik akımının da o sokağa verileceğini açıklayarak hastalara müjde verdi.