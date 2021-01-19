SEDAŞ geri adım attı

Bolu ve çevresinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle aboneler Sedaş'ı topa tuttu. Kış günü kesilen elektrikler nedeniyle çalışamayan kombilerin oluşturduğu sorunları dile getiren vatandaşlar,“ev ve iş yerlerinde insanların üşümesine neden oldunuz” yorumları yapmıştı.Kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirilen SEDAŞ planlı kesinti kararından geri adım attı. SEDAŞ'TAN konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bölgemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 18-21 Ocak arası tesis ve bakım çalışmaları için planlanan kesinti programı iptal edilmiştir. SEDAŞ olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’deki 19 milyon abonemize enerji hizmetinin sağlanması için abonelerimizin tüm bildirimleri; müşteri iletişim hattımız 186 ve Whatsapp hattımız 0530 919 19 19 numaralarına yapılacaktır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 23:25