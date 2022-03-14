SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak



Haber: S. Özge Yücel

Görüntülü teyit teknolojisi sayesinde SEDAŞlılar video kayıt, fotoğraf ve bas konuş yöntemleriyle anlık olarak çalışmalarını raporlayacak. Uygulama, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın katıldığı canlı testin ardından kullanıma başladı.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik dağıtım faaliyetlerindeki iş güvenliğini artırıyor. Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra enerji kesme verme, aydınlatma, topraklama, manevra ve YG-AG tesisatta dokunmadan önce kontrol gibi iş türlerinde görüntülü teyit dönemi başladı. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin tamamında devrede olacak uygulama ile sahadaki çalışmaların daha emniyetli gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İŞ GÜVENLİĞİ GERÇEK ZAMANLI KONTROL EDİLECEK

Görüntülü teyit teknolojisi kapsamında, sahada görev alan SEDAŞlılar çalışmalarını gerçek zamanlı olarak aktarabilecekler. Video kayıt, fotoğraf, mesajlaşma ve bas konuş uygulamaları sayesinde tüm faaliyetler sistem üzerinden veri merkezine aktarılacak. Böylelikle sahadaki çalışmalar esnasında anlık olarak denetleme ve raporlama yapılarak iş güvenliğinde olumsuz durumların önüne geçilecek. Yüksek gerilim ve Alçak gerilim arızalarında İş gücü planlama biriminin yanı sıra 5 ayrı bölge müdürlüğü tarafından günde bir kez; 21 operasyon yöneticisi, 23 operasyon uzmanı ve 7 bakım ve kontrol yöneticisi tarafındansa günde ikişer defa olmak üzere her hafta görüntüler kontrol edilecek. İlk olarak SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın katılımıyla test edilen uygulama kullanıma başladı.

“16 BİN 624 SAAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDIK”

SEDAŞlıların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için yeni bir teknolojiyi devreye aldıklarını dile getiren Odyakmaz şunları söyledi; “Çalışanlarımızı iş kazası ve meslek hastalıklarından koruyabilmek adına çok sayıda aksiyon planı geliştirdik. Ayrıca hem vatandaşlarımızın hem de hayvan dostlarımızın da güvenliği için etkili önlemlere başvuruyoruz. Her kademeden tüm SEDAŞlılar olarak bir yıl içinde 16 bin 624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldık. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve üst düzey tedbirlerimiz sayesinde üzücü durumların önüne geçtiğimiz için mutluyuz”.