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25 Ocak 2017 Çarşamba
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    • SEDAŞ havadan gözetleyecek

    Ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine insansız hava araçlarıyla havadan müdahale edilecek. SEDAŞ’ın araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında uygulamaya sokulan sistem deneme aşamasında.

    25 Ocak 2017 Çarşamba 08:49
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    SEDAŞ havadan gözetleyecek
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    Haber; Aysun BEYKOZ

    Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Ar-Ge tanıtımını yaptığı projesiyle teknoloji ürünü termal kameralı dronelar buz yüküne karşı solüsyon kullanacak. Arızanın nerede olduğunu tespit edecek dronelar, şebekenin ulaşılması zor, vadi, tepe, yamaç benzeri ya da orman içinde kar kaplı arazide gidilemeyen noktalara rahatlıkla ulaşarak arıza tespitinin kolaylıkla yapılmasını sağlayacak. Ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine insansız hava araçlarıyla (Drone) havadan müdahale edilecek. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (SEDAŞ) üniversiteler ile yaptığı işbirliği ile geliştirilen EPDK tarafından onaylanan proje hayata geçtiğinde, elektrik kesintisinin büyük kısmını oluşturan ve buz yükü adı verilen iletim hatlarının donması gibi arızalara multicopter ya da drone adı verilen insansız hava araçları ile müdahale edilecek. Arıza tespiti de yapacak olan dronelar buz yükü oluşan elektrik hatlarına solüsyon püskürterek buzların çözülmesini sağlayacak.

    Kesinti süreleri azalacak

    'Buz yükü' diye adlandırılan bu kütleler, iletkenlerde oluşan devasa ağırlıklarıyla, dinamik ve statik etki yaratarak iletkenleri kopartıp, izolatörleri yerinden sökebiliyor, direkler üzerinde yıkıcı etki oluşturabiliyor. SEDAŞ tarafından gerçekleştirilen 'Proje Fikri Yarışmasında' birinci olan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Volkan Ulutaş'a ödül kazandıran proje, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin de katıldığı tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Prototip droneların geliştirilerek elektrik dağıtım sektöründe kullanımı, arızalardan kaynaklı enerji kesinti sürelerini de azaltacak. SEDAŞ'ın Ar-Ge projesi büyük bir ilgi ile karşılanırken, geliştirilecek prototip droneların elektik dağıtım şirketlerinde enerji adamlarının vaz geçilmez iş araçlarından biri olacağı düşünülüyor.

    8 MİLYON LİRA HARCAYACAK

    Projenin geçen yıl Eylül ayında EPDK tarafından onaylandığını söyleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, "SEDAŞ olarak Türkiye'nin ve şirketlerin geleceğinin Ar-Ge'de olacağının bilinci ile hareket ediyoruz. 2017-2020 yılları arasında Ar-Ge için 8 milyon lira harcama yapmayı planlıyoruz. Genç arkadaşımız Volkan Ulutaş'ın hayaliyle start verdiğimiz projede şimdi SEDAŞ ekipleri multikopteri bu iş için uygun hale getirecekler. Yazılımları tamamlanacak, solüsyon taşıyacak aparatlar yerleştirilecek. Kanatlar bu iş için işlevsel hale getirilecek. Kısa sürede tamamlamalarını bekliyoruz. 1 saat havada kalabilen bu insansız hava araçları sayesinde müşterilerimize verdiğimiz hizmete ve müşteri memnuniyetine odaklanan tüm dağıtım şirketlerine de olumlu katkı sağlayabileceğiz. Üniversitelerle işbirliği içinde olacağız" açıklamasını yaptı.

    Planlı bakımların da bu proje sayesinde elektriği kesmeden yapılabileceğini sözlerine ekleyen Güven, "Bu zamana kadar özellikle sinema sektöründe kullanılan multikopterler şimdi elektrik için havalanacak. Müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarımızın da iş kazası riskini azaltacak bir uygulama olacak" dedi.

    TESPİTİ KOLAYLAŞTIRACAK

    SEDAŞ'ın 20 bin kilometrekarelik görev ve sorumluluk alanı olan, Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerinde, 45 ilçe ve bin 441 köyde elektrik dağıtım hizmeti verdiğini söyleyen Güven şunları söyledi: "Kış şartlarında özellikle Türkiye'nin coğrafi olarak en zor bölgelerinden biri olan Doğu Marmara'yı, sürekli aydınlıkta tutmak ve enerjinin sürekliliği için çalışıyoruz".

    Son yıllarda kar yağışında bazı köylerde kar kalınlığının 1.5-2 metreye kadar ulaştığını anlatan Güven, "4x4 arazi araçlarıyla bile bu köylerdeki elektrik dağıtım hatlarına ve elektrik direklerine ulaşmanız uzun zaman alıyor. Arızanın olduğu noktaya kadar ekiplerin yolda geçirdiği süre boyunca halk elektriksiz kalıyor. Ancak projemiz tamamlandığında zorlu coğrafyamızda arıza tespiti kolaylaşacak ve solüsyon uygulaması ile hızlı müdahaleler gerçekleştirebileceğiz. Hemen müdahale etme ve arızayı giderme şansımız daha çok yükselecek" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Ağır, Kış, şartları, Yoğun, Kar

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