SEDAŞ ile TES–İŞ Sendikası sözleşme imzaladı

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasında şubat ayında başlayan görüşmeler, 11 Nisan tarihi itibarıyla sonuçlandı. Taraflar arasında Radisson Blu Otelde gerçekleşen imza törenine, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı Jiri Holub, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, İnsan Kaynakları Müdürü Emine Çetinkaya ve SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü ekibi ile TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Baş temsilciler katıldı.

SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki 1.300 işçiyi kapsayan imza töreninin ardından iftar yemeğine katılan SEDAŞ ve TES-İŞ yöneticileri, 7. kez bir araya gelerek (İTİS) işletme toplu iş sözleşmesini tamamladılar. Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinin, 01 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayacağı belirtildi.

İmza töreninde konuşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Odyakmaz; “SEDAŞ olarak bugüne kadar sendika ile iş birliğimizi iyi niyet ve diyalog çerçevesinde sürdürdük. Sendika yönetimi ile oluşturulan çalışma grubunda tüm arkadaşlarımız görüşme sürecini etkin bir iletişim ile gerçekleştirdiler. Emeği geçen arkadaşlarımıza, bu süreci en iyi şekilde sürdürdükleri ve sonuçlandırmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımızın memnun olacağını düşündüğümüz bir sözleşmeye imza attık. Bölgemizde 4 ilde, 2 milyonu aşan müşteriye ve 3,8 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu işi kaliteli bir şekilde ve layıkıyla yapma sorumluluğumuz var. Yapılan iyileştirmeler ile inanıyoruz ki çalışanlarımız daha yüksek performans ve gayret ile çalışmaya devam edecekler. Toplu iş sözleşmesinin tüm SEDAŞ ailesine hem şirketimiz için hem de çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma imza töreninde yaptığı konuşmasında, “SEDAŞ ile sosyal haklar ve ücretlerde enflasyon karşısında belirgin bir ücret artışıyla birlikte günümüz ekonomik koşullarında sürdürülebilir iş ve ücret anlayışını öne çıkaran bir anlaşma imzalanmıştır. SEDAŞ mensubu değerli üyelerimizin haklarını korumak bizim için en önemli konudur. Sözleşmede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, tüm arkadaşlarımıza sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Akma’nın ardından söz alan TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ise “Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi bizim en önemli görevimiz. Bu noktada SEDAŞ yetkililerinin bizlerle aynı hassasiyete sahip olması bizim için son derece önemliydi. Sendikamız ve SEDAŞ yetkilileri arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini bu karşılıklı hassasiyetten hareketle, ortak memnuniyet paydasında sona erdirip, bugün imza altına almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş barışına katkı sağlayacak olan idari, sosyal haklar ve ücret artışlarında mutabakatı sağladık. Yeni dönemin hem SEDAŞ’a hem de sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ise “Koşullar nasıl olursa olsun, bizim en değerli varlığımız olan SEDAŞlılara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Çalışan haklarının sürdürülebilirliği en temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda çalışanlarımıza karşı görevimizi başarıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Hizmet sürdürülebilirliğimizi korumak için görüşmeleri karşılıklı saygı ve anlayışıyla en güzel şekilde sonuçlandırdık. Emeği geçen başta ekibime ve herkese teşekkür ediyorum.” dedi.