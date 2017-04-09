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09 Nisan 2017 Pazar
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    • SEDAŞ “Kaçak Akım Rölesi Hayat Kurtarır”

    SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Elektriğin Güvenli Kullanımı ve İnsan Hayatının Korunması İçin Kaçak Akım RölesininElektrik Tesisatında Kullanılması, Mutlaka Tesisatta Devrede Olması ve Devre Dışı Bırakılmaması Gerektiğini” belirtti.

    09 Nisan 2017 Pazar 10:48
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    SEDAŞ “Kaçak Akım Rölesi Hayat Kurtarır”

    BASIN BÜLTENİ

    Yasal Zorunluluk

    SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, elektrik sigortası ile kaçak akım rölesinin benzer görevlerinin  olduğuna ancak  insan ve tesis koruması kapsamında farklı görevleri bulunduğuna dikkat çekti.“Elektrik sigortası ve kaçak akım rölesi nedir? Nasıl bir koruma yaparlar? Aralarındaki fark nedir? gibi soruların cevaplarını bilirsek aslında bu cihazların elektrik tesisatındaki önemini de o derece iyi anlarız” dedi.Güven Kaçak Akım Rölesinin görevinin, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda, bağlı bulunduğu tesisatta devreyi kesmek ve hayat kurtarmak olduğunu belirtti. Güven, “Elektrik iç tesisat yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı değişikliği ile Kaçak Akım (Hayat Koruma)  Rölesi kullanılması yasal bir zorunluluktur” dedi. 

    Hayat Koruyan Röle

    Güven, Elektrik sigortaları, evlerimizde ve işyerlerinde elektrikli cihazların zarar görmesini engelleyerek oluşabilecek kaza ve arızalara karşı koruma sağlar.  Sigortaları en sık 10 Amper,  16 Amper  veya 32 Amper  olarak görürüz. Devreden geçen akım, sigortanın özelliğine göre belli olan akım değerine  ulaşmadan elektrik tesisatında kesinlikle  devreyi açmaz. Dolayısı ile bu tür değerlerde insan hayatını korumak imkansızdır. 32 amper 32 bin miliampere eşittir. Kaçak akım rölesi otomatik sigortaya göre binde bir oranında küçük bir akımla çalışır ve devreyi açar. Kaçak akım rölesi 30 (mA) miliamperlik akım değerinde (Hayat Koruma) fonksiyonunu, 300mA’de de tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir. Hayat kurtaracak değerde önemi bulunmaktadır. Kaçak akım röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır” dedi.

    Kaçak Akım Rölesini Devre Dışı Bırakmayın!

    Güven, “Kaçak akım rölesinin sık sık devreyi açması ve elektriği kesmesi, elektrik tesisatında kaçak akım, kullanılan elektrikli cihazlarda bir sorun olduğunu gösterir. Bu gerekçe ile kesinlikle Kaçak Akım Rölesi devre dışı bırakılmamalıdır.Röleyi iptal etmeniz konusunda önerileri asla dikkate almayın ve asla röleyi iptal etmeyin. Aksine tesisat ve cihazlar yetkili elektrikçilere mutlaka kontrol ettirilmelidir.” dedi.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, İcra, Başkanı, Bekir, Sami

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