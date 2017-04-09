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Yasal Zorunluluk

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, elektrik sigortası ile kaçak akım rölesinin benzer görevlerinin olduğuna ancak insan ve tesis koruması kapsamında farklı görevleri bulunduğuna dikkat çekti.“Elektrik sigortası ve kaçak akım rölesi nedir? Nasıl bir koruma yaparlar? Aralarındaki fark nedir? gibi soruların cevaplarını bilirsek aslında bu cihazların elektrik tesisatındaki önemini de o derece iyi anlarız” dedi.Güven Kaçak Akım Rölesinin görevinin, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda, bağlı bulunduğu tesisatta devreyi kesmek ve hayat kurtarmak olduğunu belirtti. Güven, “Elektrik iç tesisat yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı değişikliği ile Kaçak Akım (Hayat Koruma) Rölesi kullanılması yasal bir zorunluluktur” dedi.

Hayat Koruyan Röle

Güven, Elektrik sigortaları, evlerimizde ve işyerlerinde elektrikli cihazların zarar görmesini engelleyerek oluşabilecek kaza ve arızalara karşı koruma sağlar. Sigortaları en sık 10 Amper, 16 Amper veya 32 Amper olarak görürüz. Devreden geçen akım, sigortanın özelliğine göre belli olan akım değerine ulaşmadan elektrik tesisatında kesinlikle devreyi açmaz. Dolayısı ile bu tür değerlerde insan hayatını korumak imkansızdır. 32 amper 32 bin miliampere eşittir. Kaçak akım rölesi otomatik sigortaya göre binde bir oranında küçük bir akımla çalışır ve devreyi açar. Kaçak akım rölesi 30 (mA) miliamperlik akım değerinde (Hayat Koruma) fonksiyonunu, 300mA’de de tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir. Hayat kurtaracak değerde önemi bulunmaktadır. Kaçak akım röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır” dedi.

Kaçak Akım Rölesini Devre Dışı Bırakmayın!

Güven, “Kaçak akım rölesinin sık sık devreyi açması ve elektriği kesmesi, elektrik tesisatında kaçak akım, kullanılan elektrikli cihazlarda bir sorun olduğunu gösterir. Bu gerekçe ile kesinlikle Kaçak Akım Rölesi devre dışı bırakılmamalıdır.Röleyi iptal etmeniz konusunda önerileri asla dikkate almayın ve asla röleyi iptal etmeyin. Aksine tesisat ve cihazlar yetkili elektrikçilere mutlaka kontrol ettirilmelidir.” dedi.



