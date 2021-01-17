SEDAŞ Kar nöbetinde!

Haber:Erdal Tanrıverdi

​Faaliyet bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ile kar alarmına geçen SEDAŞ saha ekipleri; 16 Ocak Cumartesi akşamından itibaren etkisini artıran kar yağışının neden olduğu kesintilere müdahale etmek için zorlu şartlar altında müdahalelerini sürdürüyor. Saha çalışanlarının yanı sıra; gerekli koordinasyonun sağlanması için SEDAŞ yöneticileri, SCADA Kumanda Merkezi ve SEDAŞ Çağrı Merkezi’nde de yoğun bir hafta sonu çalışması devam ediyor.

Yüksek kesimlerde etkisini daha şiddetli bir şekilde hissettiren yağış nedeniyle oluşan kar yükü ve buzlanmalar enerji hatlarını olumsuz etkilerken; ekipler bu noktalara ulaşmak için de yoğun çaba sarf ediyor. Araçlar ile ulaşılamayan noktalara yürüyerek ulaşan ekipler; büyük bir gayret ve azimle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.