HABER:Esra Öztürk

Güven mesajında muhtarlık teşkilatının ilk olarak 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 yılında kurulduğunu ve çalışmaya başladığını belirterek son 3 yıldır 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü vesilesi ile bu müessesenin önemine dikkat çekildiğini de bildirdi. Muhtarların zorlu görevler karşısında büyük bir özveri ve gayretle bu görevleri yerine getirdiğini ifade ederek tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.



DEVLETİN KURUMSAL TEMSİLCİLERİ

Bekir Sami Güven, yayınladığı mesajında, “Muhtarlar devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcileridir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi özverili çalışmalarla yürüten muhtarlarımıza, hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, şirketimiz bölgesindeki il ve ilçelerimizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.

2110 MUHTARA TEBRİK

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde 4 İl 45 İlçe 766 Köy ve 1344 Mahallede toplamda elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, faaliyet bölgesinde bulunan ve telefonları VIP hattı olarak SEDAŞ çağrı merkezinde tanımlanan 2110 muhtarın cep telefonuna SMS göndererek muhtarlar gününü kutladı.