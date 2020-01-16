SEDAŞ Öğrencilere Enerji Tasarrufunu Anlattı

Haber: Aysun Beykoz

Geleceğin yetişkin bireyleri olarak sürdürülebilir enerji konusunda çocukların farkındalığının arttırılmasına büyük önem veren SEDAŞ; sunum ve görsellerle zenginleştirdiği içerik ile öğrencilere verimli enerji kullanımına dair uygulanabilir örnekler sundu. SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Neslihan SEÇEN tarafından yapılan bilgilendirme de yaş aralıklarına uygun olarak hazırlanan bilgileri dikkatle dinleyen öğrenciler; sordukları sorular ile daha küçük yaştan itibaren okullarda öğretilmeye başlanan enerji tasarrufu ve enerji verimliliği bilincini yansıttılar. Şebeke İşletme Bakım Görevlisi Erdem GÜL tarafından da çocuklara sahada alınan güvenli çalışma önlemleri ve kullanılan ekipmanlar konusunda bilgi aktarıldı.

Program sonunda, öğrencilere enerji tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı broşürleri dağıtılarak hem SEDAŞ hem de enerji verimliliği konusunda aktarılan bilgilerin daha kalıcı olması sağlandı. Okul öğretmenleri ve SEDAŞ tarafından organize edilen sunum sonrasında; öğretmenler SEDAŞ’a ve yöneticilerine teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 10:07