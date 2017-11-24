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24 Kasım 2017 Cuma
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    • SEDAŞ ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

    (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

    24 Kasım 2017 Cuma 09:29
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    SEDAŞ ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

    HABER:ESRA ÖZTÜRK
    Güven mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği ve ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ olarak kutlanan bu günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum.”dedi. SEDAŞ bölgesindeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde gönderdiği mesajlarla kutlamaları gerçekleştirdi.

    ELEKTRİĞİ DE ÖĞRETMENLERİMİZ ÖĞRETİYOR

    Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde 4 İl 45 İlçe 766 Köy ve 1344 Mahallede elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, öğretmenlerimizin elinde yetişmiş, öğretmenlerini  örnek alan, onlar tarafından bilgilendirilip, donanımlı hale getirilen elemanlarla çalışmaktadır. Her çalışanımızın öğrenimi boyunca okul sıralarında çok sayıda öğretmeni olmuştur. Hepimiz öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Çocuklarımıza elektriği ve elektrik enerjisinin verimli ve aynı zamanda güvenli kullanımını da okullarda öğretmenlerimiz öğretiyorlar. Onlar bizim yaptığımız işi, elektrik enerjisini ilk öğreten ve anlatan kişiler. Öğretmenler pek çok işin en önemli bilgi kaynağı ve eğiticisidir. 

    Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ancak; bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır.

    Aydınlığın simgesi, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer önder olan öğretmenler, bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, çok özel, çok yüce bir meslek sahipleridir. Atatürk’ün sözünde belirttiği gibi “Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.”SEDAŞ Ailesi olarak Öğretmenler Gününü kutlarken, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş, görevleri başında şehit olmuş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anar, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

     

    Anahtar Kelimeler: (SEDAŞ), Sakarya, Elektrik, Dağıtım, A.Ş.

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