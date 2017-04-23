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SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de yatırım ve şebeke kapasitesi artışı, yenileme ve elektrik bakım çalışmaları yapılabilmesi için 34 Bin 500 Volt seviyesinde gerilim altında çalışma yapılmaması için, çevre ve iş güvenliği açısından önlem almak ve zorunlu olarak planlı kesinti yapmak durumunda kalıyor. Ancak SEDAŞ 23 Nisan Pazar günü kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının en güzel şekilde kutlanabilmesi için yatırım çalışmaları ve bakım yapılacak bölgelerde elektrik kesintisi yapılmayacağını ve bu çalışmaların erteleneceğini tüm birimlerine talimat vererek duyurdu.

Oluşacak arızalara ise anında müdahale edilebilmesi için de ayrıca ekipleri ile SEDAŞ alarmda olacak.