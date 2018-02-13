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13 Şubat 2018 Salı
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    • SEDAŞ Operasyonlarında Yeni Dönem

    SEDAŞ yöneticileri operasyonlarındaki yeni dönemi Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’e anlattı.

    13 Şubat 2018 Salı 09:51
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    SEDAŞ Operasyonlarında Yeni Dönem

    HABER:Ceylan Beykoz

    SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) İşletme Bakım Grup Müdürlüğü bünyesinde SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk ve Grup Müdürü Burhan Ak ile  Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün SEDAŞ’a yaptığı ziyarette şebeke operasyonunda yeni dönem uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler.

    Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, SEDAŞ’ın yeni dönemde yaptığı uygulamaları anlatırken, “SEDAŞ SAP projesi kapsamında SAP WFM (İş gücü yönetim sistemi) projesini tasarladı.  Projenin her aşamasında, verimliliğe odaklı çözümler üretildi.  WFM, hizmetin başladığı noktadan itibaren her adımda; hizmet alacak tüketiciler açısından tanımlı süreçlerin zamanında yapılmasını, sahada en yakın ekibin, en hızlı şekilde sevk ve idaresinin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Sahada görev yapan Şebeke operasyon ekiplerine, iş atanırken, mesajlar tablet üzerinden gönderilirken, ekiplerin an itibariyle bulunduğu bölge Coğrafi Bilgi Sistemiüzerinden görülebiliyor. Operasyon ekiplerinin yaptıkları tüm çalışmalar kendileri tarafından da  kayıt altına alınıyor.”dedi.

    SEDAŞ YENİ DÖNEMİ ANLATTI

    Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, SEDAŞ’ın yeni projesi olan WFMprojesi hakkında bilgi verirken, “WFM projemiz (İşgücü yönetim sistemi) ile SEDAŞ ekiplerinin sahadaki durumu ve yapılacak işlerin gösterimi, coğrafi konumlarına göre otomatik sıralanması,  harita üzerinde detaylı güzergah tarifi,  işlerin coğrafi konumlarının iş atama kriteri olarak kullanılabilmesi, haritada belirtilecek kriterlere göre en yakın ve uygun ekiplerin filtrelenmesi gibi çok sayıda takip seçeneği sunuyor.”dedi.

    Şentürk,”WFM en yakındaki ekibin görevlendirilmesini sağlıyor. Pilot uygulamayı genelleştirdik. Ekibin mobil cihazlarda yer alan harita desteği ile en kısa yoldan, en kısa sürede arıza ya da bakım mahalline ulaşılmasını destekleyen sistemi işletmeye başladık. SEDAŞ WFM projesi ile sahadaki operasyon süreçlerinin daha da verimli yönetilmesini sağladı. Aydınlatma ihbarları da 7/24 WFMsistem kaydında  takip ediliyor. Artık gelen ihbarlara müdahale çok daha kısa sürede gerçekleşecek. Yeni dönemle birlikte 2018 yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan ettik.” dedi.

    ZEKİ AYGÜN TEŞEKKÜR ETTİ

    Milletvekili Zeki Aygün, SEDAŞ yöneticilerinin kendisine aktardığı teknolojik yatırım ve uygulamalara ait ayrıntılı bilgiler için teşekkür ederek, “SEDAŞ’ın verimlilik esası ile yaptığı çalışmaları,  Müşteri memnuniyetine odaklı sistem kurmasını takdirle karşılıyorum. Başarılı çalışmalarınızı tebrik ediyorum.” dedi.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Yöneticileri, Operasyonlarındaki, Yeni, Dönemi

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