SEDAŞ personeline çay 5 lira



Haber: C. Kutay Aykan

Son gelen elektrik zamlarından sonra Mengen ilçesi esnafı ilgi çekici bir yola başvurdu. Mengen ilçesinde Çay Ocağı işleten Sefa Çıray, dükkanına bin 300 lira elektrik faturası gelince ‘Şimdi intikam zamanı’ diyerek SEDAŞ personeline ilginç bir kampanya yaptı. Çıray yaptığı kampanyada, Vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek SEDAŞ Personeline, Bardak yıkama bedeli 0,50 kuruş, getirme bedeli 0,50 kuruş, götürme bedeli 0,50 kuruş, meşguliyet bedeli 0,50 kuruş, TRT payı 0,50 kuruş, kaçak bedeli 0,50 kuruş ve toplamda 5 lira olacak şekilde yansıttığını açıkladı.

Öte yandan Sefa Çıray eline gaz lambası alarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “son gelen zamlardan sonra efsane geri döndü” dedi.