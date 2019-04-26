Sedaş Planlı Kesinti İlanı

29.04.2019 tarihinde DÖRTDİVAN ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında ÇAVUŞLAR MAH., HACETLER MAH.,HACETLER MAH.,
29.04.2019 tarihinde GEREDE ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında KABİLLER MAH., KİTİRLER MAH.,
29.04.2019 tarihinde MUDURNU ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında SIRÇALI KÖYÜ, BEYDERESİ KÖYÜ, CUMA KÖYÜ, YAYLABELİ KÖYÜ, DAĞYOLU KÖYÜ,
29.04.2019 tarihinde GEREDE ilçesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında DAYIOĞLU MAH.,
30.04.2019 tarihinde DÖRTDİVAN ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında DOĞANCI KÖYÜ, YUKARI MAH.,
30.04.2019 tarihinde DÖRTDİVAN ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında DOĞANCI KÖYÜ, BAYIR MAH.,
30.04.2019 tarihinde MUDURNU ilçesinde saat 09:30 ile 14:00 arasında KARATAŞ KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ, PELİTÖZÜ KÖYÜ, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ, GÜRÇAM KÖYÜ, FINDICAK KÖYÜ, GÖLLÜÖREN KÖYÜ, SARIYAR KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ, DELİCE KÖYÜ, SÜRMELİ KÖYÜ, ÖRENCİK KÖYÜ, SAMAT KÖYÜ, MANGIRLAR KÖYÜ, BULANIK KÖYÜ, YAZILAR KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ, GÖNCEK KÖYÜ, YAYLABELİ KÖYÜ, SIRÇALI KÖYÜ, CUMA KÖYÜ, BEYDERESİ KÖYÜ, DAĞYOLU KÖYÜ, SARPINCIK KÖYÜ, FERÜZ KÖYÜ, KEÇİKIRAN KÖYÜ, HACIHALİMLER KÖYÜ, TOPALLAR KÖYÜ,YAZILAR TOPALLAR YAYLASI,BEYDERESİ YAYLASI,HACIHALİMLER YAYLASI,DEDELER GÖNCEK YAYLASI,SIRÇALI YAYLASI,
02.05.2019 tarihinde DÖRTDİVAN ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında DOĞANCI KÖYÜ, AŞAĞI MAH.,
02.05.2019 tarihinde DÖRTDİVAN ilçesinde saat 12:00 ile 14:00 arasında ADAKINIK MAH., ÇİTLER MAH.,
02.05.2019 tarihinde MENGEN ilçesinde saat 09:30 ile 14:30 arasında DÜZAĞAÇ KÖYÜ KILAVUZLAR MAH.,
02.05.2019 tarihinde MUDURNU ilçesinde saat 09:30 ile 14:00 arasında KARACAKAYA KÖYÜ, YUKARI MAH.,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.