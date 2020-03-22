SEDAŞ planlı kesintilerini erteledi

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), küresel salgına dönüşen koronavirüs tehlikesi nedeniyle evlerinde kalması gereken abonelerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de yaşayan 1,9 milyon aboneye enerji hizmeti sunan SEDAŞ; acil durumlar ve enerji bekleyen yeni abone bağlantılarına yönelik çalışmalar dışında, enerji kesintisi gerektiren bakım ve yatırım faaliyetlerini erteledi.

Konuyla ilgili SEDAŞ’tan yapılan açıklamada; şirketin faaliyet bölgesinde yaptığı tüm arıza, bakım, yatırım ve saha faaliyetlerinin abonelere kesintisiz, kaliteli ve sürekli enerji sağlama çabası içerisinde sürdürüldüğü belirtilerek; planlı enerji kesintisi gerektirmeyen çalışmaların ve arıza onarım faaliyetlerinin sahada 7/24 devam edeceği ifade edildi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Sürecin başından itibaren; hem çalışanların hem de toplumun sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alan SEDAŞ, ofislerde ve Müşteri Hizmet merkezlerinde aldığı önlemleri de sürdürüyor. Kalabalık ortamlarda bulunulmasına bağlı olarak oluşabilecek riskleri de bertaraf etmek adına tüketicileri dijital kanallara yönlendiren SEDAŞ; tüm iş yerlerinde hijyen kurallarını titizlikle uygulamaya devam ediyor.