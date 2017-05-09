Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de toplam 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa enerji dağıtım hizmeti veren SEDAŞ’ın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği SEDAŞ Proje Fikri Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 13 proje, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden “GSM Tabanlı Trafo Koruması” isimli projesi ile fark yaratan Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Hüsnü Kaya birinci olurken Özgür İşgüder ve Mehmet Cuma Bozoğlan da üçüncü oldular. Birinci olan Hüsnü Kaya, ödülünü, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in elinden aldı. Üçüncü olan AİBÜ öğrencileri Özgür İşgüder ve Mehmet Cuma Bozoğlan ise ödüllerini Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın’dan aldı.

“Toplum için yeni teknolojiler” teması ve “Projesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla üniversite öğrencileri için düzenlenen, 87 adet proje başvurusundan 13’ünün finale kaldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı projeyle ilgili şunları söyledi: “SEDAŞ olarak elektrik dağıtım şirketi olarak yatırımlarımız ve uygulamalarımız ile sektörde öncü bir şirketiz. Bu yarışmamız ile de toplum için yeni teknolojilere yönelik inovatif projeleri olan gençlerin önünü açmak ve onlara projelerini hayata geçirmek anlamında destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda da Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’ne bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.”

SEDAŞ Proje Fikri Yarışması’nda 1.olan proje 5.000 TL ile ödüllendirilirken 2. olan proje 3.000 TL ve 3.olan proje 2000 TL ile ödüllendirildi.