banner133

banner128

banner101

14 Nisan 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • SEDAŞ Referandumda “Teyakkuz Halinde”Tam Kadro ile Görev Başında Olacak

    Referandum süresince planlı kesinti yapmayacak olan SEDAŞ, çalışanlarının izinlerini de kaldırdı. SEDAŞ, Pazar günü yapılacak referandum için alınan sandık güvenlikleri kapsamında “teyakkuz” halinde bulunacak. Referandum günü, kesinti yaşanmaması, olası kesintilere de anında müdahale için SEDAŞ hazırlıklarını yaptı.

    14 Nisan 2017 Cuma 13:07
    Bu haber 63 kez okundu
    SEDAŞ Referandumda “Teyakkuz Halinde”Tam Kadro ile Görev Başında Olacak

    BASIN BÜLTENİ
    SEDAŞ’ın görev ve sorumluluk alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinin herhangi bir bölgesinden gelen kesinti şikayeti, o bölgelerde görev yapan SEDAŞ Bölge Sorumluları tarafından anında değerlendirilecek ve SEDAŞ ekiplerince  kesintiye anında müdahale edilmesi sağlanacak. SEDAŞ ekipleri TEİAŞ  ekipleri ile karşılıklı bilgilendirme ve işbirliği içinde  tam kadro sahada olacak. SEDAŞ’ın   yatırımlar için altyapı yenilenmesi ve bakım-onarım işlemleri nedeniyle yaptığı  planlı kesintiler de Pazar günü yapılmayacak. SEDAŞ “Referandum” süresince ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ile iletişim ve işbirliği içinde olacak.

    SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında,  referandum günü elektrikle ilgili sorun yaşanmaması için haftalar öncesinden çalışmalarına başladı. Elektrik şebekesi ile ilgili alınan önlemler yanında, insan kaynağı açısından tam kadro görev yapacak şebeke operasyon çalışanlarının izinleri de kaldırıldı. Araç, gereç, malzeme temini stok seviyeleri konusunda ambarlar gözden geçirildi. SEDAŞ arıza bakım ekiplerinin ve sorumlu  yöneticilerin de nöbet çizelgelerini koordine etti.   SEDAŞ SCADA kumanda merkezinden referandum günü elektik kesintisi olmaması için  teknolojiden de en üst düzeyde destek alarak, SEDAŞ yöneticileri ile şebekeyi uzaktan izleyecek. Yerleşim yerlerinde ki    trafolarda herhangi bir arıza olması durumunda anında müdahale sağlanacak.  Bu referandum sırasında SEDAŞ’ta tüm arıza onarım ekipleri ve çağrı merkezi çalışanları tam kadro mesai yapacak. Çağrı merkezi vatandaşların kendilerine herhangi bir arıza bildirimini ulaştıramaması ihtimaline karşı da hazırlıklı olacak. YSK (Yüksek Seçim Kurulu) ile koordinasyon sağlanarak, en hızlı müdahale imkanı sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler olacak. 

    SEDAŞ’ın  SCADA Kumanda merkezinden referandum süresince  elektrik şebekesinin mevcut durumu, üst düzeyde yöneticilerle de an be an izlenecek. Dağıtım şirketi bölgesinde  TEİAŞ indirici merkezlerindeki enerji sürekliliği  referandum süresince de SEDAŞ SCADA Merkezinden  an itibariyle izlenecek, hızlı müdahale sağlanacak.   Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle, çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla işbirliği yapılacak.  SEDAŞ ekiplerinin  sahadaki konumları araç takip sistemi ile izlenecek, WFM ( Mobil İşgücü Yönetim Sistemi) ile saha çalışmaları her zaman olduğu gibi yakından takip edilecek. 

     

    Anahtar Kelimeler: Referandum, Süresince, Planlı, Kesinti, Yapmayacak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Son söz
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ROMANLARA” BOLU’DAN “SOSYOLOJİK”PROJE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TESUD
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129