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09 Ocak 2017 Pazartesi
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    • SEDAŞ satılıyor!

    Arasında Bolu’nunda bulunduğu Batı Karadeniz illerinde enerji dağıtım işini yapan SEDAŞ’ın satılacağı iddia edildi. SEDAŞ’ı satın alacağı iddia edilen kurum ise Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 06:00
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    SEDAŞ satılıyor!
    Haber; ERDAL TANRIVERDİ

    Akkök Holding ve CEZ Group’un enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi SEDAŞ’ın satılacağı iddia edildi. Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi sonrası Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan bölgenin elektrik dağıtım işini alan SEDAŞ Kocaeli’nin en tartışmalı kurumlarından biri olmuştu. Yıllardır elektrik dağıtımdan yaşanan sıkıntılar son yıllarda biraz olsun azalmaya başlamışken son kar yağışı sonrası ise tam bir felakete dönüşmüştü. Yaşanan bu süreçte çok önemli bir satış konuşulmaya başlandı. Akkök Holding ve Cez groupun bünyesinde kurulan enerji şirketi SEDAŞ’ı satmaya hazırlandığı ve SEDAŞ’ı alacağı iddia edilen şirketin ise Türkiye’nin en büyük holdinglerinde biri olan STFA Yatırım Holding olduğu söyleniyor. Türkiye’nin en köklü işletmelerinden biri olan STFA Yatırım Holding Grubu, inşaat, enerji ve inşaat ekipmanları sektörlerinde hizmet veriyor. Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya tarafından 1938 yılında kurulan STFA Yatırım Holding, esas faaliyet alanı olan inşaat sektöründe öncelikle Libya’da daha sonrasında da Suudi Arabistan, Umman, Katar, Mısır, İran, Tunus, Pakistan ve Hindistan’da yurtdışı projesi alan ilk Türk müteahhit firma olma özelliğine sahip. 2003 yılında enerji sektörüne giren STFA Yatırım Holding, bünyesinde bulunan Enerya adlı şirketle Türkiye'nin 11 şehrinde yer alan doğal gaz dağıtım şirketlerinin farklı oranlardaki hisse senetlerine sahip. Enerya, Türkiye'nin bu 11 şehrinin 30 yıl süresince gaz dağıtımı lisansını elinde tutuyor. Son yıllarda elektrik sektörüne giren firma, serbest piyasaya elektrik tedariki hizmeti de veriyor.

    Son olarak Kocaeli’de adını İzmit Körfez geçiş köprüsü ile duyuran STFA Holding’in, SEDAŞ’ı satın almak için masaya oturdukları iddiasına karşın SEDAŞ yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmazken, satış işleminde sona gelindiği bilgisine ulaşıldı.

    Anahtar Kelimeler: Arasında, Bolu’nunda, Bulunduğu, Batı, Karadeniz

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