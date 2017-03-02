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02 Mart 2017 Perşembe
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    • SEDAŞ TRAFO ARIZALARINI % 70 ORANINDA AZALTTI

    SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de verdiği elektrik dağıtım hizmetlerinde kullandığı trafolarda oluşan arıza sayısını son yıllarda giderek azaltırken 2016 yılında bu oran % 70’e kadar ulaştı.

    02 Mart 2017 Perşembe 11:13
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    SEDAŞ TRAFO ARIZALARINI % 70 ORANINDA AZALTTI

    PERİYODİK BAKIM

    SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de trafo arızalarının %70 oranına kadar azaltıldığını belirtti ve “İşletme Bakım ekiplerimizin sahada yaptığı planlı periyodik bakım çalışmalarının yapılması, termal kamera teknolojisinin bakım için kullanılması, trafo çıkış kollarında abonelerin çektiği gücün ölçülmesi ve elektrik şebekesinde dengeli güç dağılımına dikkat edilmesi ile abone bağlantılarının yapılması, trafonun gücüne göre yük kapasitelerinin dikkate alınması ve buna göre enerji müsaadelerinin verilmesi,  trafo arızalarının azalmasında en önemli etkenlerdir. Ayrıca deneyimli çalışanların hizmet kalitesine odaklı görev anlayışıyla bu iyileşme sürecinde büyük bir başarı sağlandı.” dedi. Güven, ayrıca teknoloji ürünü termal kameralarla arızaya ramak kala tespitlerin de yapıldığına dikkat çekerek, 2016 yılında toplamda 5370 adet planlı bakım çalışması yapıldığını belirtti.

     

    TEİAŞ İLE İŞBİRLİĞİ

    Bekir Sami Güven, “Vatandaşa kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisinin ulaştırılması için ekiplerimizle 7/24 çalışıyoruz” dedi. Güven, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) üretim santrallerinden alınan enerjiyi bölgesel tüketim noktalarına ilettiğini hatırlatarak,  “Şirketimizin sorumluluğu ise enerjinin bölgesel tüketim noktalarına iletiminden sonra başlıyor. TEİAŞ ile yapılan ortak bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları ile kesintilerin büyük oranlarda azalmasını sağladık. Yatırım yaptığımız bölgelerde 34 bin 500 voltluk enerji altında çalışma yapılamayacağı için iş güvenliği ve çevre güvenliği açısından planlı kesinti yapıyor ve bunu da kamuoyu ile paylaşıyoruz. Web sayfamızdan da yayımlıyoruz”  dedi.

     

    SEDAŞ hakkında

    SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve toplamda 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce

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