Haber: ESRA ÖZTÜRK

“Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı’mızın 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, toplum ve fert olarak huzur ve güven içerisinde yaşamamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için durmadan, fedakârca hizmet veren emniyet mensuplarımızı kuruluş yıldönümü vesilesi ile tebrik ediyoruz.

173 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan polis teşkilatımız, son yıllarda hayata geçirilen birçok düzenlemeyle vatandaşlarımızın güven ve şefkat kapısı haline gelmiştir.

Üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren emniyet teşkilatımız, aziz milletimizin barış ve emniyet içindeyaşamasıiçingösterdiği fedakarlık ve kahramanlıkla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecektir.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm emniyet mensubu çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.Saygılarımızla.”