SEDAŞ Üst Yönetimi ve saha çalışanları yeni yılı birlikte karşıladı

31 Aralık günü tüm bölgelerdeki SEDAŞ lokasyonlarını ziyaret eden SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi, enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması amacıyla görevlerinin başında olan çalışanların yeni yılını kutladı.

Enerji dağıtımında gece gündüz demeden saha ekiplerinin mücadele ettiğini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.NecmiOdyakmaz, “Sene boyunca ortaya koydukları başarılı çalışmalar için tüm SEDAŞ ailesini yürekten kutluyorum. Yorucu bir yılı daha geride bırakırken yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2022 yılında da daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.

(SEDAŞ)