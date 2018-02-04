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04 Şubat 2018 Pazar
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    • SEDAŞ ve Elektrikçiler Odalarının başarılı iletişimi devam ediyor

    SEDAŞ Yöneticileri’nin Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Elektrikçiler Oda Başkanlarıyla yaptıkları başarılı iletişim çalışmaları devam ediyor. SEDAŞ ve Elektrikçiler Odaları müşteri memnuniyeti ve Oda üyelerinin değişen mevzuata uyumu konusunda işbirliği yapıyorlar.

    04 Şubat 2018 Pazar 11:44
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    SEDAŞ ve Elektrikçiler Odalarının başarılı iletişimi devam ediyor

    HABER:Aysun Beykoz

    SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk Başkanlığında yapılan toplantıda, SEDAŞ’ın Bölgesindeki İlleri temsilen Elektrikçiler Oda Başkanlarından, Düzce Elektrikçiler Odası BaşkanıSerhat Geçtim, KocaeliElektrikçiler Odası Başkanı Mustafa Kocagöz, BoluElektrikçiler Odası Başkanı Mustafa Yaman, SakaryaElektrikçiler Odası BaşkanıCevdet Karaca ve odaların yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundular.

    Dr.Ersan Şentürk, Elektrikçiler Odalarının ve bu meslek odasına üye olan elektrikçilerin SEDAŞ’ın en  önemliiş paydaşları içinde yer aldığını ve sahadaki pratik uygulamalarla, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin en iyi şekilde ve uyum içinde sürdürülebilmesini hedeflediklerini belirtti. Şentürk, “Müşteri memnuniyeti sağlamakta işbirliği yapacağımız noktalarda daha verimli ve sorunsuz bir çalışma ortamı dizayn etmek için karşılıklı iletişim içinde olmayı çok önemsiyorum. Sizlerle bir araya gelmek ve sizleri de dinleyerek görüş ve önerilerinizi değerlendirmek bizler için çok önemli” dedi.

    Elektrikçiler Oda Başkanları, SEDAŞ ile başarılı bir iletişim çalışması sürdürdüklerini ve SEDAŞ’ın misafirperverliğine teşekkür ettiklerini, SEDAŞ yetkililerinin yapıcı, olumlu ve çözüm odaklı yaklaşımından da büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler. Oda Başkanları SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ile Genel Müdürlük Binası önünde fotoğraf çektirdiler. 

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Yöneticileri’nin, Sakarya, Kocaeli, Bolu

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