SEDAŞ, yetkili elektrikçilere kaçak kullanıma karşın bilgilendirme yaptı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

SEDAŞ, abonelik süreçleri bilgilendirme seminerinin ikincisini gerçekleştirdi. Yetkili elektrik firmaları ve kayıtlı bulundukları meslek odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda abone gruplarının belirlenmesi, karma tapularda abonelik işlemleri, usulsüz – kaçak işlemler, enerji müsaadesi ve web sitesi geliştirmeleri konuları ele alındı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), bünyesinde bulunan yetkili elektrikçiler ve bağlı bulundukları meslek odaları temsilcileri ile düzenlediği abonelik süreçleri seminerinin ikincisini tamamladı. SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ile SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak’ın katıldığı toplantıda mevzuat bilgilendirmeleri ve sistem geliştirmeleri anlatıldı.

Online gerçekleşen seminerde Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Teknisyenleri Odasına kayıtlı yetkili elektrikçilere, abonelik işlemleri, elektrik bağlama aşamaları ve usulsüz ve kaçak kullanım hakkında detaylı bilgi verildi. Düzenlenen toplantıya Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’den yetkili elektrikçiler katıldı.

Toplantıda, başkasının adına düzenlenen elektrik faturalarını ödeyerek kullanım yapılması, sayacın hasarlı olmasına rağmen dağıtım şirketine haber vermeden elektrik kullanılması, SEDAŞ'a bildirimde bulunulmadan elektrik tesisinden üçüncü şahıslara doğrudan veya ara sayaçla elektrik verilmesi, müşteri grubu tarifesi dışında elektrik kullanma ve perakende satış sözleşmesi imzalanması sonrasında dağıtım şirketi tarafından yapılması gereken elektrik bağlantısını yapma gibi usulsüz uygulamalar konusunda sunum yapıldı.

SEDAŞ yetkilileri, abonelik süreçlerinde e-imza ile web üzerinden işlem yapılabilmesi, enerji müsaade talepleri, proje onay talepleri ve dağıtım bağlantı anlaşmalarının e-imza ile web sitesi üzerinde yapılması çalışmalarına da devam edildiğini açıkladı.