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28 Haziran 2018 Perşembe
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    • SEDAŞ YKSY hazır

    SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 30 Haziran Cumartesi ve 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan, üniversite sınavına kısa bir süre kala, elektrik dağıtım faaliyet bölgesi olan, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde sınav günü kesinti yaşanmaması ve olası kesintilere de anında müdahale için günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı.

    28 Haziran 2018 Perşembe 13:31
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    SEDAŞ YKSY hazır

    Haber: Aysun Beykoz

    30 Haziran Cumartesi ve 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan, üniversite sınav sistemindeki  Yabancı Dil Testi (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sınavları için İl ve İlçelerde Kaymakamlıklarda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan Güvenlik Koordinasyon toplantılarına Şebeke İşletme Bakım Bölge Sorumluları ile katılan SEDAŞ, elektrik dağıtımına ait bölgelerinde gerekli önlemleri aldılar. Lise son sınıf ve lise mezunu olan adayların katılacağı Üniversite sınavları için ayrılmış okul bölgelerinde huzurlu bir şekilde sınavların  tamamlanması amacıyla planlı kesinti yapmayacak olan SEDAŞ, enerjinin sürekliliği için tüm önlemlerini aldı.

    SEDAŞ BAŞARILAR DİLEDİ

    Üniversite sınavına giren tüm adaylara  başarılar dileyen SEDAŞ yöneticileri sınav saatlerinin huzurla geçmesi için,  SEDAŞ İşletme Müdürlüklerinin  sınav tarihlerinde, (saat 07.30-18.00) elektrik kesintisi yapılmaması için gerekli önlemleri aldıklarını ve  muhtemel arızalara karşı acil müdahale ekiplerinin hazır bulundurulacağını açıkladılar.  SEDAŞ, sınav nedeniyle  aldığı önlemler  kapsamında “teyakkuz” halinde bulunacak.  SEDAŞ’ın görev ve sorumluluk alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinin  herhangi bir bölgesinden gelen kesinti ihbarı, o bölgelerde görev yapan SEDAŞ Bölge Sorumluları tarafından anında değerlendirilecek ve SEDAŞ ekiplerince  kesintiye anında müdahale edilmesi sağlanacak. Elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda ALO 186 Çağrı Merkezi kanalıyla bildirimde bulunulabilecek.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, (Sakarya, Elektrik, Dağıtım, A.Ş.)

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